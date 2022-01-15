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"Росія використає техногенну катастрофу в ОРДЛО": експерт про небезпеку для України Російська пропаганда може застосувати проти України свій улюблений прийом, зазначив Андрій Рудик

Росія може використати техногенну катастрофу в окупованій Горлівці на Донбасі, щоб звинуватити Україну у використанні хімічної зброї в ОРДЛО, зокрема - снарядів з білим фосфором.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Андрій Рудик, коментуючи інформацію української розвідки про виток хімікатів у Горлівці.

"Це може бути використано. Знаєте, не так давно розповсюджувалася інформація, начебто ми тут з американцями готуємо якісь хімікати, розгортаємо підрозділи РХБЗ для застосування хімічної зброї. Приблизно так само, якщо ця інформація буде далі розгортатися, це може бути використано, що ми ледве не білим фосфором обстріляли. Це одна із класик російської пропаганди, що ми застосовували снаряди з білим фосфором. Вони це і про Карабах розповідали. Це один з таких наративів, відомих шаблонів", - зазначив політолог.

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Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони повідомило у Facebook, що в окупованій Горлівці Донецької області з ємностей з аміаком витікають у повітря отруйні речовини, що може бути використано як привід для розширення збройної агресії проти України.

"За інформацією воєнної розвідки України, 14 січня в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ "Концерн Стирол" доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин. Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Раніше в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що міністр оборони РФ Шойгу заявив про присутність на Сході України 120 співробітників американських приватних військових кампаній. Вони, за даними Шойгу, привезли туди хімічні компоненти й готують провокацію.

"Для здійснення провокації в містах Авдіївка і Красний Лиман доставлені резерви невстановленого хімічного компонента", — цитує Шойгу російське видання "РБК".

Дипломат Юлія Осмоловська в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, навіщо Росія вкидає фейки про українську хімічну зброю на Донбасі.