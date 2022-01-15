16:27, Сьогодні

Повернення Порошенка до України: нардеп розповів, що на нього чекає у Києві Прихильники п'ятого президента анонсували масштабну акцію у Жулянах

Соратники лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вранці 17 січня зберуться в аеропорту "Жуляни", щоб зустріти п'ятого президента України з закордонного турне. Пасажирів аеропорту попереджають про можливі незручності.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка.

На запитання, які в нього плани на понеділок, нардеп відповів:

"Як і десятки тисяч українців, бути в Києві, в Жулянах, і відстоювати не тільки Порошенка. Я думаю, в цій історії якраз найменше особистісних речей Порошенка... Ми будемо відстоювати демократію і законність в країні".

Читайте також: Влада стріляє собі в ногу — дипломат про новий поворот у справі Порошенка

Синютка запевнив, що акція носитиме виключно мирний характер, і висловив сподівання, що "влада не піде на провокації".

"Ми будемо виходити не для того, щоб розпалювати ворожнечу... Я знаю, що від Ужгорода і до Харкова, від Волині до Херсона люди збираються бути у понеділок о 9:00 17 січня в Жулянах, під Печерським судом у Києві, і діяти залежно від того, що видумає влада. Чим більше влада порушуватиме закон, тим стійкішими і міцнішими будуть переконання людей... Особисто до мене телефонувало дуже багато знайомих - киян, львів'ян, які кажуть, що ми хочемо бути в Києві у понеділок о 9 годині ранку 17 січня в Жулянах... Нема сумніву в тому, що люди, які прийдуть, налаштовані мирно, позитивно, але водночас налаштовані попередити владу і упередити будь-які незаконні дії зі сторони влади - як по відношенню до Порошенка, так і по відношенню до кожного громадянина України, який відстоює проукраїнську позицію", - заявив депутат.

Політик допустив, що в людей, які запланували собі поїздку з аеропорту "Жуляни", можуть виникнути незручності.

"Але ці незручності будуть спричинені не тими людьми, які приїдуть, а владою, яка вдалась до політичних переслідувань", - пояснив він.

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу в 1 млрд грн.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.

6 січня Печерський суд Києва виніс рішення про арешт майна Порошенка. Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань зазначив в ефірі телеканалу "Україна 24", що це було зроблено з численними порушеннями.

Раніше експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розвитком справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".