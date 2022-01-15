14:28, Сьогодні

Загроза вторгнення в Україну: у Росії сказали, чи наважиться Путін напасти Журналіст Ігор Яковенко оцінив нові санкції США

Після того, як Сенат США опублікував законопроєкт про нові санкції проти Росії, для президента РФ Володимира Путіна вторгнення в Україну стало неможливим.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

"До того, як ця інформація була оголошена, було зрозуміло, що вторгнення - це, по суті, знищення російської економіки. Зокрема і тому вторгнення було неможливим. Насправді, вся ця історія з брязканням російським залізом біля кордонів України – це, звичайно, шантаж, спроба викликати Захід на переговори, що власне кажучи і сталося. Це шалена пропозиція, яка ніколи за жодних обставин не могла бути прийнята, проте викликала серйозні обговорення", - заявив він.

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За словами журналіста, санкції, які були анонсовані, можуть фактично знищити російську економіку.

"Вони поставили крапки над "і". Тому, звичайно, ніякого вторгнення не буде, але далі будуть провокації - доти, доки Путін буде в Кремлі... Знаменита обіцяна "військово-технічна відповідь Росії, яка буде обдумана", поки що ніяк не відбулася. Поки, мабуть, всі чекають, що це буде за відповідь. Кремль заявив, що він вимагає письмової відповіді Сполучених Штатів Америки на те божевілля, яке пред'явило Міністерство закордонних справ Росії. Тому, я думаю, що все це брязкання залізом завершиться лише шантажем", – зазначив Яковенко.

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Нагадаємо, Сенат США опублікував законопроєкт про санкції, які пропонується накласти на Росію у разі повномасштабної військової агресії проти України.

Пропонується, зокрема, заборона на в'їзд до США та заморозка американських активів президента РФ, прем'єр-міністра, глави МЗС та міністра оборони Росії, а також високопосадовців, причетних до агресії проти України.

Протягом 30 днів після можливого вторгнення президент США зобов'язаний буде ввести санкції як мінімум проти трьох найбільших російських банків. Також пропонується запровадити санкції проти російського зовнішнього боргу та проти газопроводу "Північний потік-2".

Крім цього, протягом пів року Мінфін, Держдепартамент та розвідка мають опублікувати детальну доповідь про майно Володимира Путіна, його родичів та наближених бізнесменів. До них можуть бути застосовані санкції.

Також США зобов'язані збільшити військову допомогу Україні.

Раніше експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.