14:24, Сьогодні

Експерт пояснив, що підштовхує Путіна на ескалацію із Заходом Аналітик вказав на місце в столиці, яке Росія може використовувати для терактів

Росія може влаштувати теракти в Україні, щоб потім послати туди своїх миротворців. Однією з потенційно небезпечних дат є прибуття п'ятого президента України Петра Порошенка до Києва.

Про це повідомив у програмі "Сьогодні день Вихідний" на телеканалі "Україна 24" аналітик Остап Кривдик.

"Я б сказав, що зовнішня політика Росії - є внутрішньою політикою Росії. Мотивацію Росії треба шукати всередині самої цієї країни. Я думаю, що насамперед Путіна штовхає на підвищення ставок страх втратити владу. Адже в авторитарній державі вихід ыз влади - це смерть, ув'язнення чи втеча. І саме тому Путін підвищуватиме ставки. Очевидно, російська зовнішньополітична машина дуже досвідчена і вони розуміють, що ці вимоги, які вони ставлять, вони неприйнятні. Вони розуміють, що вони будуть відкинуті. Тому з високою ймовірністю Росія спеціально формує цей процес так, щоб він був відкинутий, щоб мати причину атакувати Україну", — наголосив експерт.

Він зазначив, що ймовірність наступу Росії на Україну є. Однак. На його думку, такі атаки будуть гібридними.

"Існує ймовірність того, що такий наступ буде. Водночас теорія безпеки говорить про те, що повномасштабний військовий наступ є найгіршим, найдорожчим і найменш ефективним способом ведення війни. Я припускаю, що буде якийсь гібридний тип атаки. І ці кібератаки на українські державні органи влади, які відбулися вчора, це якраз і є перша ознака того, яку війну Росія воюватиме проти нас, проти України", — сказав він.

Аналітик навів приклад Казахстану, де, на думку експертів, вулицю дестабілізували кримінальні елементи.

"Один із варіантів - Казахстанський варіант, де кримінальні елементи були застосовані для того, щоб дестабілізувати вулицю, а тоді запросили так званих миротворців. Валерій Герасимов (російський офіцер - ред.) у своїй статті у 2013 році описує стратегію російського ведення війни. І там миротворці надзвичайно важливі саме у веденні війни. А саме - у моральному виміру цього ведення війни. Тому що просто агресія є відверто неприйнятною. А якщо вона описується якимось чином як миротворчість - це вже є інше обґрунтування", - сказав Кривдик.

Експерт вважає, що український президент-утікач Янукович, який хоче в суді підтвердити свою президентську легітимність, підіграє в цьому напрямку Кремлю.

"Я б звернув увагу на позов Януковича щодо з того, щоб його знову визнали президентом України в одному з українських судів. Це теж, як на мене, частина російської війни для того, щоб розхитати легітимність української влади, і на розхитаному тлі нібито двовладдя пробувати "миротворити", — зазначив він.

Аналітик зазначив, що Україна повинна за себе постояти сама. За його словами, для цього у нас є хороші шанси.

"У Росії є кілька сценаріїв, є диспропорція застосування сили. Росія хоче застосовувати силу, а Захід не поспішає відправляти своїх людей на війну. І в такій диспропорції Україна повинна постояти сама за себе, і має хороші шанси це зробити. Були досить цікаві кадри з Казахстану, де ОДКБшні миротворці були в шоломах з написом "Об'єднані нації"....Ми пам'ятаємо 1968 рік, коли в блакитних беретах радянські спецназівці, а тоді вперше були застосовані ці "блакитні берети", окупували Чехословаччину. Я думаю, що в першу чергу, це буде гуманітарне втручання на тлі можливих терористичних актів. Хотілося б, щоб я був не правий", — сказав він.

Крім того, експерт вважає, що 17 січня в столичному аеропорту може відбутися подія, спрямована на дестабілізацію України.

"Однією з таких точок може бути 17 січня в аеропорту "Київ" в Жулянах... Я маю на увазі саме Жуляни, куди повинен прилетіти Порошенко", – сказав він.

Раніше дипломат Валерій Чалий повідомив, що Олімпіада в Пекіні може стати відправною точкою нової хвилі провокацій з боку Росії.

"Сформувалося таке бачення, що Путін не зупиниться. Вони продовжуватимуть цю ескалацію. І моя думка, що цей сценарій повномасштабного вторгнення є, але він не основний. Я б йому дав 10%. Ось ці всі танки та інше…

73% я б дав іншому сценарію. І цей сценарій складається з двох моментів - внутрішнього і зовнішнього. Внутрішній момент пов'язаний з тим, що українське керівництво дуже хоче піти знову зі спробою компромісів з Росією. І як би мене не запевняли, що там стоятимуть чітко на патріотичних позиціях... Знаєте - можна стояти, але якщо тебе штовхають у спину, зокрема й партнери, тут не так просто утримати позицію", - сказав він.

Зазначимо, пресслужба Мінцифри повідомила про хакерський злом міністерських сайтів. Повідомляється, що атака сталася в ніч на 14 січня.

"Зараз Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та кіберполіцією збирає цифрові докази й займається розслідуванням інциденту", - йдеться в повідомленні.