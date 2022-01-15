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"У Росії здають нерви": аналітик про позицію Росії після переговорів із Заходом У Кремлі є два сценарії вести діалог з США і країнами НАТО, одним з яких є вторгненням, вважає експерт

Переговори Росії та Заходу, незважаючи на напруженість цих зустрічей, для України мають непоганий результат. Симпатики Росії в Європі могли відчути реальність загрози їх безпеці з боку РФ. Такою думкою поділилася в програмі "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" політичний аналітик Катерина Заремба.

"Ці переговори свідчать про те, що Захід підтримує Україну, але він підтримав в першу чергу себе, оскільки російські вимоги дуже об'ємні. Це дійсно переосмислення їх системи безпеки. Те, що пропонує Росія, неприйнятно для Заходу", — сказала вона.

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Вона зазначила, що якби вимоги Кремля стосувалися тільки України, Захід би міг піти на якісь поступки. Але в цьому випадку мова йде про ультиматум, який спрямований на структуру НАТО.

"Можливо, якби Путін не пропонував настільки всеосяжні ультиматуми, що стосуються взагалі переділу НАТО, переосмислення структури НАТО, то можливо, що якби переговори стосувалися тільки України, то деякі країни були б поблажливими. Але він не залишив їм вибору. Те, що прозвучало з боку країн НАТО і США, для України є хорошою новиною", - сказав експерт.

Вона вважає, що своїми вимоги Росія "тестує" Захід.

"Для Росії це означає в першу чергу тестування можливого. Безумовно, вони розуміють те, що вони вимагають більш ніж можливо, і було б логічним потім скорочення цих вимог, зменшення їх для того, щоб прийти до якоїсь спільної позиції. Ми знаємо, що США вже озвучила певні допустимі для себе червоні лінії, як, наприклад, скорочення навчання в Східній Європі. Можливо, на такі компроміси та вийде Росія. Я думаю, зараз кілька сценаріїв програється в Кремлі. Одним з них може бути маленька дипломатична перемога на період переговорів з якихось нюансів. Інший сценарій-вторгнення", - сказала Катерина Заремба.

Вона також зазначила, що Росія і далі буде вести переговори із Заходом.



"Переговори, швидше за все, триватимуть, тому що для Росії було б вигідно показати, що Захід грюкнув дверима і не хоче продовжувати спілкуватися. Є домовленість продовжувати домовлятися. Я думаю, що Росія скористається цією можливістю далі виходити на певні для себе переваги. Тому що, на мій погляд, санкції, які зараз анонсуються в США на випадок подальшої агресії, вони є досить болючими для Росії, щоб вона зважилася на повномасштабну війну з серйозним просуванням фронту", — сказала аналітик.

Вона також зазначила, що ці переговори дають Україні.

"Для України це означає солідаризацію Заходу навколо її безпеки, суверенітету і територіальної цілісності. Це означає для мене, як для дослідниці, усвідомлення власної військової ідентичності з боку Європейського Союзу...І можливе також усвідомлення реальності загрози (з боку РФ – ред.) навіть з боку тих держав ЄС, які були російськими симпатиками", - сказала вона.

Катерина Заремба також прокоментувала ймовірну готовність України до переговорів з Кремлем.

"Я думаю, що Зеленський хоче показати, що він готовий до просування переговорів. Тому що Росія звинувачує Україну в тому, що Нормандський формат не рухається, Україна нічого не робить для того, щоб врегулювати конфлікт на Сході. Для того щоб зняти цей докір, Україна виступає з таким форматом. Він може бути, якщо Росія буде готова домовлятися. Якщо цього немає, то будь - який формат не призведе до поступок", - сказала вона.

Аналітик вважає, що на даному етапі поступок з боку РФ очікувати не варто.

"На сьогодні я взагалі натяків на поступки з боку РФ не бачу. Те, що відбувається зараз в Кремлі, над цим багато хто зараз ламає голову, я думаю, що тут є кілька таких компонентів, кілька мотивів в одному, і один з них це те, що в Росії дійсно здають нерви. І відповідно це не та ситуація їхнього політикуму, коли вони будуть готові йти на поступки в тому, чого вони вже досягли. Тобто відпускати окупацію Східної України та Криму вони точно не будуть", - сказала вона.

Раніше генерал-майор Василь Вовк повідомив, що Росія вважає "військовим тиском" з боку США потенційну можливість отримання Україною і Грузією членства в НАТО:

"Я помічаю в інтонаціях і президента України, і деяких наших посадових осіб, у тому числі заяву щодо Казахстану, що ми десь починаємо "відкопувати" російський вектор, щоб вийти на прямі переговори з Росією... Інша справа, чи занадто глибоко ми закопали цей вектор, чи вдасться його відкопати та вийти на контакти. На сьогодні Росія не визнає Україну ані в нормандському форматі, ані в будь-яких інших форматах. Це дуже сумно", - сказав експерт.

Нагадаємо, 12 січня в Брюсселі відбулося чотиригодинне засідання Росія-НАТО. Раніше пресслужба Північноатлантичного альянсу повідомляла, що на засіданні планують обговорити питання, пов'язані з європейською безпекою, а також обставинами, які склалися навколо України та всередині країни.

Раніше експерт-міжнародник Євген Добряк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про підсумки переговорів Росії та НАТО.

"Я можу сказати, що, дійсно, про компроміс не може зараз йтися. Що стосується ультиматумів, то про них також зараз не може йти мова. Це початок дуже тривалого діалогу між Росією, США і Північноатлантичним альянсом", — зазначив експерт.