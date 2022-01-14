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Експерт пояснив, що в Росії називають "військовим тиском" з боку США Військовий тиск США в розумінні Росії - це будь-яка потенційна загроза безпеці її територіям, вважає експерт

Росія вважає "військовим тиском" з боку США потенційну можливість отримання Україною і Грузією членства в НАТО. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" екскерівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк.

"Як я розумію слова представників Російської Федерації, незакриття дверей для України та Грузії вони називають військовим тиском. Скупчення військової інфраструктури країн НАТО, які вже є членами НАТО, і які стали членами Альянсу після 1997-го року, вони теж називають військовим тиском. У тому числі виконання умов Росії, викладених у їхніх проєктах угоди та договору (з США і НАТО - ред.) щодо "стабільності", як вони називають. Ось це вони називають військовим тиском. Вони не виключають, що завтра Україна і Грузія будуть прийняті в НАТО, а це для них загроза безпеці їхніх територій. Це їхнє право - робити свої висновки, робити свої заяви. Інша справа - як ми повинні реагувати, Україна... Оскільки на сьогодні Росія на наші реакції не звертає увагу, вона запитує про нас у США, запитує про нас у НАТО. В ОБСЄ вона про нас не запитує, тому що вважає, що це інституція така собі, завтра вони її можуть знову покинути", — сказав експерт.

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Василь Вовк зазначив, що Україна робить спроби "відкопати" російський вектор, щоб вийти безпосередньо на переговори з Путіним.

"Я помічаю в інтонаціях і президента України, і деяких наших посадових осіб, у тому числі заяву щодо Казахстану, що ми десь починаємо "відкопувати" російський вектор, щоб вийти на прямі переговори з Росією... Інша справа, чи занадто глибоко ми закопали цей вектор, чи вдасться його відкопати та вийти на контакти. На сьогодні Росія не визнає Україну ані в нормандському форматі, ані в будь-яких інших форматах. Це дуже сумно", - сказав експерт.

Раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю RTVI заявив, що Росія може провести заходи по лінії військово-морського флоту, якщо США будуть провокувати й продовжувати чинити військовий тиск на РФ.

"Президент Росії багаторазово висловлювався, в тому числі й на цю тему, які можуть бути заходи, наприклад, по лінії російського військово-морського флоту, якщо справа піде зовсім у напрямку провокування Росії та подальшого посилення військового натиску на нас з боку США. Ми не хочемо цього, дипломати повинні домовитися", - цитує російського чиновника ТАСС.

Нагадаємо, 12 січня в Брюсселі відбулося чотиригодинне засідання Росія-НАТО. Раніше пресслужба Північноатлантичного альянсу повідомляла, що на засіданні планують обговорити питання, пов'язані з європейською безпекою, а також обставинами, які склалися навколо України та всередині країни.

Раніше експерт-міжнародник Євген Добряк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про підсумки переговорів Росії та НАТО.

"Я можу сказати, що, дійсно, про компроміс не може зараз йтися. Що стосується ультиматумів, то про них також зараз не може йти мова. Це початок дуже тривалого діалогу між Росією, США і Північноатлантичним альянсом", — зазначив експерт.