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У це шоу втягнута вся Україна - Москаль про ситуацію з Порошенком Порошенка не можуть засудити за статтею про тероризм - Москаль назвав причини

Порошенко не можуть звинуватити у фінансуванні тероризму, через те, що підприємства, які видобували вугілля, були зареєстровані на підконтрольній території. Крім того, в Україні немає документа, який би визнавав законом "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями.

Про це повідомив у програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" колишній голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

"Я працював у 2014-2015 році в Луганській області, звідки й тягнеться "вугільна справа". Тому я хочу просто прояснити - це абсолютна помста Зеленського. Він хоче зв'язати Медведчука, міністра енергетики Демчишина, Порошенка, Ахметова, ще когось. Немає нічого там! У 2014-2015 році всі підприємства Луганської області були зареєстровані в Києві, в Київській області, в Харкові. Коли звільнили Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то почали реєструватися там. Платили ПДВ, платили податок на землю, платили військовий податок. Про яку там терористичну (організацію - ред.) говорять? Вугілля поставлялося на Центренерго - державну компанію. Підприємство "Луганськвугілля", яке було зареєстровано в Києві, мало два рахунки в державних банках - Укргазбанк і Ощадбанк. Вони перераховували за вугілля гроші. Що це за маячня щодо того, що там видобували вугілля не шахтарі, а бойовики, і що було фінансування тероризму?",— сказав Москаль.

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Він нагадав про закон, який позначає, що можна вважати терористичною організацією.

"У 2004 році Верховна Рада прийняла закон про боротьбу з тероризмом. У 24 пункті стаття пише - терористичну організацію можна визнати тільки судом за позовом генерального прокурора, прокурорів областей та міста Києва. Все! Був хоч один позов? Ні! Чому звільнили Нелю Штепу, знаменитого мера Слов'янська? Тому що її звинувачували у співпраці з терористичною організацією. Якщо брати за законом, то не може вся непідконтрольна територія Луганської та Донецької області визначитися терористичною, тому що туди не можна давати пенсії, не можна давати допомогу, люди не можуть переміщатися через кордони адміністративні тощо", — сказав ексголова Луганської ОДА.

Він ще раз підкреслив, що на Порошенка намагаються навмисне кинути тінь.

"Це зроблено спеціально. Порошенко не опиниться за ґратами. А за що? Нема за що! Якщо випустили Штепу знамениту!",- сказав Москаль.

Політик звернувся до депутатів і президента слідувати букві закону.

"Прийміть (закон про визнання терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР" - ред.), шановні депутати. Президент повинен був внести (законопроєкт - ред.), як невідкладний. Так, були в парламенті законопроєкти. Вносив Балога про визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними. Вносили інші депутати. Крим першого читання далі не пройшов! Прокиньтеся, народні депутати, прокиньтеся, пане президенте і пане Данилов! Не повинна особиста помста тягнути в це шоу всю Україну", - сказав він.

Крім того, Геннадій Москаль провів аналогію з енергетичною ситуацією в Україні під час каденції Порошенка і тепер.

"Ми пережили, не було енергетичної кризи. У 2014-2015 роках не було віялових відключень. Сьогодні відключають. Як - "планові ремонти". Сьогодні у всіх "планові ремонти", тому що не вистачає електроенергії.

2015-2019 рік, приходить Зеленський. Закон перший - купуємо електрику в Росії. Закон другий - купуємо електрику в Білорусі. Сьогодні купують у диктатора Лукашенка, якого Зеленський і Верховна Рада назвали диктатором. Ми й в агресора, і у диктатора закуповуємо. Що ж ми робимо? А як ми тоді прожили? Що споживання збільшилося? Нічого не буде (зі справи проти Порошенка - ред.), буде пшик з цього всього", — підсумував політик.

Нагадаємо, раніше Порошенку оголосили підозру в державній зраді щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

Підписали клопотання про арешт Петра Порошенка в Офісі генпрокурора, щоправда, це зробила не сама генпрокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник Олексій Симоненко. Сума застави становить 1 млрд грн. Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, повідомляється про його повернення в Україну в січні.