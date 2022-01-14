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Нардеп про справу Порошенка: якщо не було відкатів, то не було ніякого злочину Скандал лише додав популярності п'ятому президентові України, вважає Вікторія Гриб

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко має дати свідчення в суді у справі про держзраду, яку йому інкримінують. У справі Порошенка могло не бути складу злочину.

Таку думку в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" висловила позафракційна народна депутатка України Вікторія Гриб.

"П'ятий президент повертається в державу. Робити ці шоу недоцільно... Прийдіть собі до суду, дайте свідчення, ніхто арештовувати не буде, бо нема чого", - зазначила депутатка.

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За її словами, підозра п'ятому президенту "працює і на пана Порошенка в тому числі, його вже всі називають лідером опозиції - єдиним".

Гриб закликала "не підігрувати шоу, а нехай подивляться правоохоронні органи на склад злочину, який вони там прописують".

"Якщо просто закуповувалося вугілля, і там не було "налу", не було відкатів, тоді ніякого злочину не було, тому що дійсно підприємства були заарештовані", - сказала вона.

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу в 1 млрд грн.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.

6 січня Печерський суд Києва виніс рішення про арешт майна Порошенка. Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань зазначив в ефірі телеканалу "Україна 24", що це було зроблено з численними порушеннями.

Раніше експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".