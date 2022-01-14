Нардеп про справу Порошенка: якщо не було відкатів, то не було ніякого злочину

Скандал лише додав популярності п'ятому президентові України, вважає Вікторія Гриб

Нардеп про справу Порошенка: якщо не було відкатів, то не було ніякого злочину

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко має дати свідчення в суді у справі про держзраду, яку йому інкримінують. У справі Порошенка могло не бути складу злочину.

Таку думку в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" висловила позафракційна народна депутатка України Вікторія Гриб.

"П'ятий президент повертається в державу. Робити ці шоу недоцільно... Прийдіть собі до суду, дайте свідчення, ніхто арештовувати не буде, бо нема чого", - зазначила депутатка.

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За її словами, підозра п'ятому президенту "працює і на пана Порошенка в тому числі, його вже всі називають лідером опозиції - єдиним".

Гриб закликала "не підігрувати шоу, а нехай подивляться правоохоронні органи на склад злочину, який вони там прописують".

"Якщо просто закуповувалося вугілля, і там не було "налу", не було відкатів, тоді ніякого злочину не було, тому що дійсно підприємства були заарештовані", - сказала вона.

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу в 1 млрд грн.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.

6 січня Печерський суд Києва виніс рішення про арешт майна Порошенка. Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань зазначив в ефірі телеканалу "Україна 24", що це було зроблено з численними порушеннями.

Раніше експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".

Джерело Україна 24 Теги Вікторія Гриб Петро Порошенко Підозра Порошенку