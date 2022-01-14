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Железняк про справу Порошенка: "Створюють шоу" "Влада розуміє, що втрачає рейтинг"

Те, що є в підозрі п'ятому президенту України Петру Порошенку, виглядає достатньо нефахово. Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Чому не підписала пані Венедіктова, яка є генпрокурором, найважливішу підозру в її політичній кар'єрі? Я дам відповідь. Тому що розумна людина. І її майже всі заступники - теж, як виявилося, розумні люди. Так стався збіг - ну буває ж, правда? ...Що в найрезонанснішій справі генпрокурор і заступники на день пішли у відпустку. Те, що я там побачив (у підозрі - прим. ред.) - як на мене, виглядає достатньо нефахово і дуже далеко від юридичної частини", - сказав він.

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"Що, як мені здається, відбувається? Банальне намагання "замилити" очі... Будуть обговорювати це шоу, створювати картинку "пан Зеленський вмів і вміє"... Також намагаються закрити рот опозиції... Чому? Тому що влада розуміє, що втрачає рейтинг і, на жаль, похвалитися за 3 роки чимось, окрім створення шоу, вони не можуть. Ну не можуть вони вийти й сказати - "при нас зросла економіка". Вона не зросла. Не можуть вони сказати, що подолали епоху бідності, як обіцяли. Ні, епоху бідності, можливо, подолають для власників гральних закладів, тому що для них знизять податки, або для окремих олігархів", - розповів Железняк.

Нагадаємо, раніше Порошенку оголосили підозру в державній зраді щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

Підписали клопотання про арешт Петра Порошенка в Офісі генпрокурора, щоправда, це зробила не сама генпрокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник Олексій Симоненко. Сума застави становить 1 млрд грн. Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, повідомляється про його повернення в Україну в січні.

Раніше адвокат Ростислав Кравець в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав дивним звинувачення проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Щодо самого рішення суду, то на цьому етапі було передчасно накладати арешт з огляду на те, як це відбувалося. Наразі в сторони захисту є ще можливість подати апеляційну скаргу - я думаю, що все-таки в апеляційному суді цей арешт буде скасовано.

А сама підозра, на мою думку, також виглядає досить дивною. Тим більше події в нас відбувалися у 2015 році, зараз вже 2022-й, тобто 7 років слідство щось намагається встановити саме щодо дій Петра Порошенка як президента... Вважаю, що ДБР займається лише політичним переслідуванням", - розповів Кравець.