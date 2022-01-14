19:08, Сьогодні

Путін не зупиниться: дипломат повідомив, коли Росія може почати провокації Україну намагатимуться змусити до "компромісу" на російських умовах, вважає Чалий

Олімпіада в Пекіні може стати відправною точкою нової хвилі провокацій з боку Росії. Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат Валерій Чалий.

"Сформувалося таке бачення, що Путін не зупиниться. Вони продовжуватимуть цю ескалацію. І моя думка, що цей сценарій повномасштабного вторгнення є, але він не основний. Я б йому дав 10%. Ось ці всі танки та інше… 73% я б дав іншому сценарію. І цей сценарій складається з двох моментів - внутрішнього і зовнішнього. Внутрішній момент пов'язаний з тим, що українське керівництво дуже хоче піти знову зі спробою компромісів з Росією. І як би мене не запевняли, що там стоятимуть чітко на патріотичних позиціях... Знаєте - можна стояти, але якщо тебе штовхають у спину, в тому числі партнери, тут не так просто утримати позицію", - сказав він.

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Чалий зазначив, що Кремль силовим шляхом намагатиметься примусити керівництво України до "компромісу".

"Тому буде спроба в найближчі тижні навколо мінського процесу, навколо переговорного треку все-таки примусити, як кажуть росіяни, керівництво України до так званого компромісу на російських умовах. Це цілий пакет. Це і статус Донбасу, який дозволить Росії мати вплив через ті території України. Це зона вільної торгівлі, де Росія матиме свої можливості прямої взаємодії. Це і міліція-поліція, яка залишиться контролювати в цих областях. Це вибори, які дадуть можливості тим, хто зараз воює зі зброєю проти України, стати легальними представниками влади. І на цьому тлі силові загрози з боку Росії", — сказав дипломат.

Чалий навів приблизну стратегію Росії в організації ще однієї хвилі дестабілізації в Україні.

"Паралельно, я думаю, буде так: спочатку Росія продемонструє якийсь удар, атаку, і повномасштабно це не буде. Це може бути локально, це може бути кібератака, це можуть бути енергетичні дії в енергетичному секторі - перекриття нам постачання електроенергії через Білорусь і постачання вугілля з Росії в умовах зими. Я б це вікно окреслив з 4 лютого до 2-2,5 місяців. Тому що 4 лютого буде початок Олімпіади в Пекіні. Якщо наш Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський буде там, а Путін планує туди полетіти нібито для зустрічі, то оголені тили тут можуть дати можливість якихось силових дій Росії. Вони спочатку спробують силовими діями, а потім примусом до переговорів. Ось який буде сценарій. Це як варіант", - сказав він.

Чалий підкреслив, що такий сценарій не вперше буде застосований щодо нашої країни.

"Цей сценарій вже був перед переговорами щодо Іловайська, Дебальцевого. Це вже було. Вони якимось чином, я впевнений, спробують вдарити й потім сказати - "ми мирна країна, ми готові до миру". А в кулуарах всі розумітимуть - це загроза силою. Я б не заспокоювався з точки зору дипломатичного треку. Тому що дипломатія досягає успіхів, якщо у тебе тили надійні. А якщо у тебе голі позиції, якщо у тебе немає сильної переговорної позиції - ти програєш. Тому підтримка з боку США, Європейського Союзу і НАТО - це те, що нам потрібно для того, щоб збалансувати цю асиметрію між Україною і Росією", — сказав дипломат.

Зазначимо, пресслужба Мінцифри повідомила про хакерський злом міністерських сайтів. Повідомляється, що атака сталася в ніч на 14 січня.

"Зараз Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази й займається розслідуванням інциденту", - йдеться в повідомленні.

Раніше ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко сказав, що Москва не вважає переговори з НАТО поразкою.

"Вони просто взяли до уваги те, що повинні були взяти до відома ще раніше. А ось які висновки вони зроблять — чи далі підійматимуть ставки, чи як мінімум візьмуть паузу, виходячи з додаткової інформації про наслідки агресії проти України, яку вони все-таки отримали у Женеві..." — сказав він.