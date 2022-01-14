18:36, Сьогодні

"Росія вигадує привід для війни": дипломат про ультиматум Україні та Заходу Росія закінчилась як країна, з якою можна вибудовувати прогнозовану політику, вважає Валерій Чалий

МЗС Росії, висуваючи ультиматуми країнам НАТО щодо невступу України до Альянсу, демонструє шантаж і відкрите нахабство.

Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат, експосол України у США Валерій Чалий

"Вони говорять про розміщення з 1999 року озброєнь на території країн НАТО... Вони говорять, що щось було домовлено раніше між ними і США, між ними і ОБСЄ. Шановні, те, що було вами домовлено десь в якихось форматах - по-перше, ви після того, як домовились, напали на Україну, зруйнували договір про дружбу. Ви вже не можете з точки зору міжнародного права претендувати на якесь обговорення, посилаючись на свої кулуарні домовленості 20-річної давнини... У мене питання. Як Росія думає? Ми домовились колись зі США. Міністр Лавров згадує Бейкера, згадує період 90-х років. Він посилається на якісь книжки, на мемуари посла Британії в Москві. Слухайте, ну що це за політика?" - зауважив він.

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За словами дипломата, МЗС Росії демонструє "відкрите нахабство":

"Вони що, будуть диктувати умови Україні, як нам жити і що нам робити? Вони вийшли за всі межі. Ясно, що вони готують ще один силовий удар. Це шантаж чистої води. Якщо ми піддаємося на цей шантаж, нам заборонять не тільки в НАТО вступати, нам заборонять просто дихати на своїй землі. Тільки дай руку в пастку, і тебе затягне повністю. Дуже обережним треба бути з цими компромісами з Росією".

Як наголосив Чалий, Росія "закінчилась з точки зору країни, з якою можна вибудовувати якусь прогнозовану політику".

"З їх точки зору, це на них нападають. Це парадоксально, але вони так думають. Вони собі придумують casus belli (привід для оголошення війни - ред.). Лавров каже - а якщо українські військові почнуть звільняти? Він підштовхує зараз думку, що ми нападемо, Україна. Це ж створення casus belli, причини для війни. Уявіть собі, до чого ми дожились! Сам Лавров створює casus belli для ескалації ситуації. Для мене очевидно, що Росія нічого не припинила, що це хамство і нахабство, чи все, що завгодно - це їх стиль. Вони витискають дещо з країн Заходу, треба визнати, але вікно можливостей для них невелике", - заявив дипломат.

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Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія, спрямоване на послаблення напруженості на кордоні РФ з Україною.

10 січня в Женеві відбулися переговори представників Держдепу США та МЗС Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Росія вимагає від США та НАТО гарантій безпеки, які передбачають нерозширення НАТО на схід, неприйняття України до Альянсу, нерозміщення ракет малої та середньої дальності біля своїх кордонів.