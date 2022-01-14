18:08, Сьогодні

Підозра Порошенку: нардеп розповів про нові дії влади "Всі це сприйняли не просто, як помилку Володимира Зеленського"

Закидати п'ятому президенту України Петру Порошенку звинувачення в державній зраді - це просто абсурд, заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат України від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.

"Всі, хто читав висновок обвинувачення того, що запропонувало ДБР, розуміють абсурд цього висновку. Все, що завгодно можна закидати будь-якій людині, але закидати Петру Порошенку державну зраду - це просто абсурд", - сказав він.

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На його думку, влада наразі шукає якийсь вихід із ситуації:

"Коли вони побачили те занепокоєння, яке виникло в міжнародних колах - серед тих людей, які підтримують Україну - особливо перед можливим початком російської агресії, яку всі обговорюють у світі... Всі це сприйняли не просто, як помилку Володимира Зеленського, а як, по суті, сприяння Володимира Зеленського Росії, щоб сприяти дестабілізації в Україні. Тому вони шукають для себе якісь виходи, кажучи, що не будуть арештовувати Порошенка, запрошують, щоб він сам прибув до суду на 11-у годину. Власне сам Порошенко сказав, що він готовий і хоче прибути до суду. Але це спроба (влади - прим. ред.) вийти з цієї дурної ситуації, яку спричинили і неправові дії наших слідчих органів, і політичний характер цих дій, і їх юридична безграмотність", - розповів нардеп.

Нагадаємо, раніше Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

Підписали клопотання про арешт Петра Порошенка в Офісі генпрокурора, щоправда, це зробила не сама генпрокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник Олексій Симоненко. Сума застави становить 1 млрд грн. Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, повідомляється про його повернення в Україну в січні.

Раніше в ефірі ток-шоу "Сьогодні" експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розвитком справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".