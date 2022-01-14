17:42, Сьогодні

"Смішно і незграбно": екснардеп про російський слід у кібератаках на Україну "Інформаційний простір - поле битви"

До масштабної кібератаки на українські урядові сайти цієї ночі причетна Російська Федерація. Про це заявив в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" екснардеп, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.

"Це їхній почерк і вони єдині, хто зацікавлений у дестабілізації, хаотизації ситуації в Україні. Плюс в останні дні відбуваються масові замінування шкільних закладів у різних містах. Явно усе відбувається з одного центру. Все виглядає дуже незграбно і смішно. Але несмішно, що нападають на наші реєстри. Нам потрібно посилювати кібербезпеку. Інформаційний простір - поле битви. Потрібно захищатися і, якщо потрібно, контратакувати", - сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня на українські урядові сайти здійснили масштабну хакерську атаку. Не працювали сайти Міноборони, МЗС, ДСНС, Дії та інші. Кіберзлочинці оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті послання погрожували, що українцям варто боятися та чекати помсти за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.

У пресслужбі Служби безпеки відразу повідомили, що витоку даних не сталося. Інцидент розслідують СБУ та Кіберполіція. Офіційна причина злому поки що невідома.