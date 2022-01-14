12:58, Сьогодні

Підозра Порошенку: нардеп розповіла, чому політик повернеться до України "Усім відомо, що о 9 ранку літак приземлиться в аеропорту і Петро Порошенко буде в Україні"

П'ятий президент України Петро Порошенко обов'язково повернеться в Україну зранку у понеділок, 17 січня. Про це сказала в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка Ніна Южаніна.

"Політичні дії проти Петра Порошенка, абсолютно очевидно, вони мають прикрити ті глобальні проблеми, які зараз стосуються кожного громадянина Україна. Не тільки адвокати п'ятого президента, але й сам Петро Порошенко вже декілька звернень записав до ДБР, Гепрокурорки про те, що він прибуде в Україну 17 січня і одразу готовий прийти до суду для обрання запобіжного заходу. Усім відомо, що о 9 ранку літак приземлиться в аеропорту і Петро Порошенко буде в Україні. Він повертається не тому, що його цікавить власна доля, а через ситуацію, в якій опинилася Україна", - каже вона.

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За її словами, Петро Порошенко одразу після поверненння до України готовий завітати до суду для обрання запобіжного заходу.

"Чомусь з боку ДБР постійно нагнітається ситуація і говориться про те, що вони хочуть застосувати якийсь більш жорсткий підхід. Навіщо влада провокує таку ситуацію в країні, яка може перерости в абсолютно незрозумілий сценарій? Влада знову наступає на граблі, які їх же і вдарять по голові", - сказала нардеп.

Нагадаємо, раніше Порошенку оголосили підозру в державній зраді щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

Підписали клопотання про арешт Петра Порошенка в Офісі генпрокурора, щоправда, це зробила не сама генпрокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник Олексій Симоненко. Сума застави становить 1 млрд грн. Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, повідомляється про його повернення в Україну в січні.

Раніше адвокат Ростислав Кравець в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав дивним звинувачення проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Щодо самого рішення суду, то на цьому етапі було передчасно накладати арешт з огляду на те, як це відбувалося. Наразі в сторони захисту є ще можливість подати апеляційну скаргу - я думаю, що все-таки в апеляційному суді цей арешт буде скасовано.

А сама підозра, на мій погляд, також виглядає досить дивною. Тим більше події в нас відбувалися 2015 року, зараз вже 2022-й, тобто 7 років слідство щось намагається встановити саме щодо дій Петра Порошенка як президента... Вважаю, що ДБР займається лише політичним переслідуванням", - розповів Кравець.