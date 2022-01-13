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Катастрофа для країни: Шкіряк розповів про повний розвал МВС Зорян Шкіряк пояснив, навіщо знищується нормальна чесна поліція

Про повний розвал системи МВС розповів у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Те, що зараз відбувається у правоохоронній системі, — це катастрофа для країни. Навіть у найгірші, найважчі часи у нас недокомплект становив 10-12% по всій Україні. Сьогодні він у середньому 20-22%, і це лише за ті 6 місяців, коли МВС почав керувати Офіс президента Дуже важливий фактор — ми всі розуміємо, що міністр не є суб'єктом, він не керує міністерством внутрішніх справ, і пан Монастирський не розуміє досі, що це за система і як вона має працювати. На моє переконання, все, про що сьогодні заявляється, навіть та заява про підвищення мінімальних зарплат на 10%, відбулося лише з однієї причини: страх. Також я хочу сказати, що більшість рапортів написані за останні кілька місяців. Цих рапортів сьогодні у поліції тисячі. Їх просто не підписують, їм просто не дають ходу", — сказав він.

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Шкіряк поділився своїми думками про те, для чого це все робиться.

"Особисто я переконаний, це моя особиста точка зору, що Офіс президента сьогодні влаштовує поліція у тому форматі, коли чесні поліцейські, яких ми виховували всі ці роки, які ніколи не братимуть участі у махінаціях на виборах, звільняться. А на їхнє місце прийдуть ті, хто готовий працювати за маленьку зарплату, і за додаткові незаконні бариші виконувати поставлені завдання, зокрема й на майбутніх виборах. Чесна поліція, яка провела з 2014 року всі демократичні, цивілізовані вибори, нинішній владі не потрібна. І навіть останні призначення... Ви не уявляєте, кого призначають у Міністерстві внутрішніх справ. Я свічку не тримав, але продаж посад сьогодні відбувається. Це ні для кого не секрет із тих людей, які працюють у системі. Дякувати Богу, ще тримається Патрульна поліція, яка є форпостом громадського порядку. В іншій системі – повне розбалансування. Насамперед у тому, що немає жодної поваги до керівництва МВС. А поваги немає саме тому, що запроваджують ідіотські ініціативи", — розповів він.

Раніше Зорян Шкіряк прокоментував підвищення зарплат співробітникам Нацполіції, яке анонсував глава МВС.

"Міністерство внутрішніх справ — це не тільки поліція. Це ще Служба з надзвичайних ситуацій, де така сама ганебна ситуація, прикордонники, Нацгвардія. І це питання потрібно вирішувати комплексно, а не вигрібати постфактум, коли ясно, що проблема системна. На сьогоднішній день відповідно до цін і рівня інфляції зарплати мають бути 20-22 тисячі", — заявив він.