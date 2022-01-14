Справа проти Порошенка: екснардеп нагадала про обіцянки Зеленського
"Він виконує свою єдину обіцянку, на всі інші він "забив"
В ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексдепутат Верховної Ради України Тетяна Чорновол нагадала, що обіцяв своїм виборцям Володимир Зеленський під час президентської кампанії у 2019 році.
Так, за її словами, президент Володимир Зеленський наразі виконує єдину свою передвиборчу обіцянку - посадити свого попередника Петра Порошенка.
"Володимир Зеленський озвучував ще багато інших обіцянок. Наприклад, покінчити з епохою бідності. Цього року люди витратили багато своїх заощаджень і така ситуація сталася вперше за багато-багато років. Володимир Зеленський обіцяв побороти корупцію - така корупція, як на "Великому крадівництві" востаннє була за часів Януковича. Зеленський обіцяв закінчити війну - Путін на кордоні, а система захисту не вибудовується", - розповідає вона.
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Чорновол зазначає, що наразі чинний президент України не вирішує жодних інших питань, крім кримінальної справи проти Порошенка:
"Зеленський обіцяв посадити Порошенка ще під час президентської кампанії. Тобто, він виконує свою єдину обіцянку, на всі інші він "забив".
Нагадаємо, раніше Порошенку оголосили підозру в державній зраді щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.
Підписали клопотання про арешт Петра Порошенка в Офісі генпрокурора, щоправда, це зробила не сама генпрокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник Олексій Симоненко. Сума застави становить 1 млрд грн. Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, повідомляється про його повернення в Україну в січні.
Раніше в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:
"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розвитком справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".