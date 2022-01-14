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Відкрили скриньку Пандори: політолог передбачив незавидну долю президентам України Руслан Бортник висловився щодо ставлення влади до законодавства країни

Влада знищує державну традицію, заявив у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Руслан Бортник. Так він прокоментував слова секретаря РНБО Олексія Данилова, який заявив, що санкції РНБО для громадян України є конституційними.

"Надалі наказую панам сенаторам в присутності говорити тільки своїми словами, а не за писаним, щоб дурість кожного видно було" — Петро I, 1709 рік. Нашим представникам влади потрібно частіше давати інтерв'ю, щоб було видно, що вони собою являють. Звичайно, це абсолютно некомпетентна характеристика українського законодавства, це означає, що людина й близько не розуміє, про що цей закон. І в мене зараз двояке відчуття: частина мене саркастично усміхається, а інша частина гірко плаче. Бо колись ми говорили: "Не садіть Юлію Тимошенко" — посадили. Коли ми говорили: "Не можна позбавляти президента посади без процедури імпічменту", вони прийняли постанову Верховної Ради. Ми відкрили скриньку Пандори, кожен наступний президент або в бігах, або сидітиме. А це дуже погано, бо розривається державна традиція, спадкоємність інституцій. Це необхідно для того, щоб держава була стабільною. Виникає бажання узурпувати владу до кінця, або швидко втекти потім, ні за що не відповідаючи. Ми маємо задуматися про це", — сказав він.

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Також Бортник розповів, які кроки має зробити влада щодо справ проти п'ятого президента Петра Порошенка.

"Я вважаю, що керівники правоохоронних структур — генпрокурор, голова ДБР — мають публічно чітко пояснити, які справи є щодо п'ятого президента та чинного народного депутата, на якій стадії вони перебувають, яка йде аргументація у слідчих і чому одні справи просуваються, а інші ні. Без чіткої позиції у суспільства буде велика недовіра у цій справі", — сказав він.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський суд наклав арешт на майно Петра Порошенка. В Офісі генпрокурора заявили, що йдеться про об'єкти нерухомості, корпоративні права, а також про цінне рухоме майно. Згодом у "Європейській солідарності" повідомили, що під арешт потрапили й телеканали "Прямий" та "5 канал". Однак у ДБР цю інформацію наступного дня спростували. 7 січня на офіційному сайті повідомили про те, що жодних арештів не накладалося ані на телеканал "Прямий", ані на "5 канал".

20 грудня п'ятому президенту України й лідеру "Європейської солідарності" підписали підозру у держзраді й сприянні тероризму.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.