19:48, Сьогодні

Підозра Порошенка – спроба дестабілізувати ситуацію в Україні – нардеп

Ситуація з підозрою п’ятому президенту Петру Порошенку вигідна Путіну. Про це сказав в ефірі програми "Україна сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович.

"Сьогодні прозвучала заява пані Нуланд про те, що одним із важливих сценаріїв для Володимира Путіна є дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні. Вона права, але найстрашнішим є те, що інструментом дестабілізації є президент України Володимир Зеленський і його влада. Саме політичні переслідування є тим сценарієм для дестабілізації ситуації. Бо країна авторитарна не встоїть проти Путіна. Якщо країна не демократична, вона втрачає свій суверенітет. І це той шлях, яким нас намагається вести Володимир Зеленський", - каже він.

За словами В'ятровича, у понеділок, 17 січня, країна буде захищати не тільки Петра Порошенка, а й демократію.

Народний депутат із фракції "Голос" Кіра Рудик заявила, що підозра п'ятому президентові Петру Порошенку - це приклад вибіркового правосуддя.

"Гучні справи минулого року - хіба ГБР зробило хоча б крок, щоб їх розслідувати? Наприклад, багато хто з нас подавали запити до ГБР у справі "вагнерівців". Де відповідь?" Чому не вистачило півроку щоб з'ясувати, чи був пан Трухін за кермом "Мерседеса" під час ДТП, у якому постраждали люди? Ці справи тихенько лежать під сукном у ГБР і ніхто їх не чіпає, поки немає політичної доцільності", - каже вона.

"Коли треба дати підозру журналісту Бутусову, який некрасиво сказав на Президента. Вони дуже швидко це зробили, хоча був вихідний день. Але в інших справах розслідування немає, але якщо справа стосується Президента – ДБР дуже швидко працює. Це унікальна швидкість". Рудик називає відомство ручним органом влади, який працює швидко у трьох випадках: Рудик каже, що для переслідування Петра Порошенка влада обрала дуже вдалий час: "Це співпало з концентрацією військ РФ біля наших кордонів, коли влада не може впоратися з енергетичною кризою, з кількістю хворих на коронавірус. Але вся наша увага прикута до справи проти Петра Порошенка. Це політична гра, яка відволікає від реальних проблем. Але проблеми нікуди не подінуться: люди бачать, скільки коштують продукти, що холодно у будинках. Президент мовчить, він концентрує свою увагу і правоохоронців на переслідуванні опозиції".

Нагадаємо, раніше Порошенку оголосили підозру в державній зраді щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

Підписали клопотання про арешт Петра Порошенка в Офісі генпрокурора, щоправда, це зробила не сама генпрокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник Олексій Симоненко. Сума застави становить 1 млрд грн. Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, повідомляється про його повернення в Україну в січні.

Раніше в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".