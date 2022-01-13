15:06, Сьогодні

Кремль "бикує" і піднімає ставки, але Захід не купиться – Клімкін Не варто очікувати, що Путін піде на зменшення ескалації, сказав ексміністр

Краще з Росією вести переговори, ніж відбивати військові дії. Про це повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Він прокоментував інформацію із західних ЗМІ, що в Росії відклали атаку на Україну через складну погоду.

"Погода завжди простіше і точніше, ніж прогноз планів Путіна. Ми знаємо, що його головна мета - це руйнування української державності. Путін не розраховував на те, що він отримає якісь гарантії (від Заходу - ред.). До того ж в гарантії зараз ніхто не вірить. Сама Росія порушила гарантії від Будапештського меморандуму до двосторонніх угод з Україною. Хто зараз вірить в будь-які гарантії та червоні лінії?",- зазначив ексміністр.

Читайте також: Путін має компромат на Зеленського - Луценко

Клімкін звернув увагу, що Путіну агресивною поведінкою вдалося домогтися переговорів Заходу з Кремлем.

"Путін домігся продовження переговорів. Він отримав процес, хоча результат він не отримує. І він сподівається, що буде розігрувати карти, які у нього є. Путін хоче використовувати страхи частини Заходу. Не всього Заходу, тому що у Вашингтоні не особливо побоюються Путіна. А ось в якихось європейських країнах його побоюються. Тобто використовуватиме страхи Заходу щодо ескалації ситуації. На цьому він буде грати і далі. Буде зберігати війська і озброєння навколо наших кордонів, буде постійно піднімати ставки", — сказав Клімкін.

Він також зазначив, що Путін може дати відмашку на створення локальних військових провокацій.

"Не забувайте, що цього року сторіччя створення СРСР. У нас майже всі забули про СРСР, але в Москві добре пам'ятають. Тому Путін буде намагатися використовувати цей чинник тиску на Україну для того, щоб не включалися в процес підготовки президентських виборів 2024 року. Для нього це також внутрішня політика. І очікувати, що він знижуватиме ставки та піде на деескалацію не варто. Він тягтиме геополітичного кота за хвіст, продовжуватиме переговори, висуватиме все нові претензії. І з великою ймовірністю робитиме провокації, можливо, робитиме локальні військові провокації. І тут погода ні до чого. Тут геополітична погода працює",- сказав ексміністр.

Клімкін вважає, що захід і далі продовжить діалог з Путіним. На його погляд, це краще, ніж військові операції.

"З Путіним говоритимуть далі, і я це підтримую. Розмова нехай навіть з російським режимом - краще, ніж військові операції. Переговори, які велися з Кремлем щодо Донбасу, які зараз на паузі, оскільки Кремль займається "бикуванням" і підняттям ставок - це краще, ніж військовий розвиток ситуації. Тому Захід, а саме Сполучені Штати Америки, я вважаю, мають рацію, продовжуючи ці переговори, розуміючи, що нічого з ним не буде", — сказав Клімкін.

Раніше екссекретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чому Росія не погодиться на будь-які переговори з українською стороною.

"Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не є готовим, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті. Й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента". Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить..." - зазначив Данилюк.

Політолог Валерій Димов сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін має одразу три причини для того, щоб відмовитися від переговорів з Україною щодо припинення бойових дій на Донбасі.