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Агресія Росії: експерт повідомив, навіщо Кремлю потрібні Мінські угоди Росія вимагає виконання Мінських угод, щоб Україна не змогла стати членом НАТО, сказав експерт

Росія продовжує вимагати від України виконання Мінських угод для того, щоб ті території Донбасу, які сьогодні перебувають в окупації, могли потім впливати на зовнішню політику країни в питанні членства в НАТО. Такою точкою зору поділився у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

"Заступник міністра закордонних справ РФ озвучив, що якщо Україна не відмовляється від вступу до НАТО, то вона повинна стовідсотково забезпечити виконання Мінських угод. Вони (росіяни – ред.) повернулися до тієї тези, яку вони пропагували й раніше - стовідсоткове виконання. Це означає впровадження в тіло України тих територій, які де-факто можуть впливати на зовнішньополітичний вибір України. Є така російська приказка - "не миттям, то катанням". Де-факто вони будуть пробувати реалізувати свою лінію про те, що Україна ніколи не може приєднатися до НАТО", - зазначив експерт.

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Він також прокоментував американський проєкт закону про санкції проти влади Росії у разі вторгнення її військ в Україну. У проєкті йдеться про те, що якщо Росія почне вторгнення, то світ дізнається про таємні активи Путіна і його оточення.

"Щодо санкцій. ЗМІ вже опублікували повідомлення про особистісні санкції щодо Володимира Путіна. Вони можуть бути більш дієвими, ніж, наприклад, секторальні санкції. Там є нюанси. Тому що, дійсно, у разі вторгнення (РФ в Україну - ред.), США 180 днів готуватимуть звіт про власні доходи Путіна, робитимуть велику презентацію. Я думаю, що ця інформація для Путіна є найнебезпечнішою. Бо коли йдеться про якісь особисті речі, то сприймається значно сильніше. Я думаю, що тут Штати грають у психологічну історію", - сказав Шлінчак.

Експерт згадав і про ситуацію зі сприйняттям у США запуску в Європі газопроводу "Північний потік-2"

"Друга історія - щодо "Північного потоку-2". Якщо я не помиляюсь, сьогодні буде винесено один з проєктів у Сенат США. Там республіканець є автором цього законопроєкту. Але немає голосів за те, щоб на "Північний потік-2" були накладені санкції. Є ще один паралельний законопроєкт, який підготовлений демократами. І враховуючи, що існує два паралельних законопроєкти, жоден з них не зможе набрати зараз потрібної кількості голосів. Ми сподіваємось, що українська дипломатія працюватиме в цьому напрямку", — сказав він.

Раніше американський дипломат Джон Гербст повідомив, що Росія намагається залякати Захід, влаштовуючи ескалацію на кордонах з Україною. Однак ніяких поступок Кремль цим не домігся. Гербст зазначив, що Україна потребує сьогодні підтримки світової спільноти.

"Ми повинні зміцнити свою підтримку України, зміцнити позиції НАТО в Європі. Та відповідь, яку ми вже сформулювали, є досить ефективною. Путін намагається залякати Захід, Україну, Європейський Союз, щоб вони пішли на поступки", — сказав він.