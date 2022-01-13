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Путін повинен заплатити: Гербст про реакцію Заходу на російську агресію Риторика Заходу повинна бути жорсткішою, зазначив американський дипломат Гербст

Росія намагається залякати Захід, влаштовуючи ескалацію на кордонах з Україною. Однак ніяких поступок Кремль цим не домігся. Про це повідомив на "Київському безпековому форумі", який транслював телеканал "Україна 24", американський дипломат Джон Гербст.

"Якщо ми зараз будемо говорити про зміну позиції НАТО - це буде поразкою нашої дипломатії. Подивіться, що відбувається в Казахстані, в Грузії з боку Росії. Ми повинні нагадувати Москві про їхні зобов'язання. Це важлива частина нашої роботи. Але найважливіше - це зупинити путінську агресивну політику", - сказав американський дипломат.

Він зазначив, що Росія може скористатися відсутністю реакції на її дії з боку Заходу.

"Це буде на користь Росії, якщо ми будемо нічого не робити. Ми повинні й в політичному, і в економічному сенсі звернути на це увагу... Путін вдався до агресії в Грузії й не заплатив за це. За дії в Криму і на Донбасі він також не заплатив. Путін повинен заплатити високу ціну", - сказав дипломат.

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Джон Гербст зазначив, що Україна потребує сьогодні підтримки світової спільноти.

"Ми повинні зміцнити свою підтримку України, зміцнити позиції НАТО в Європі. Та відповідь, яку ми вже сформулювали, є досить ефективною. Путін намагається залякати Захід, Україну, Європейський Союз, щоб вони пішли на поступки", — сказав він.

Дипломат також вважає, що в риториці США немає ознак того, що вони здають свої позиції перед Кремлем.

"З переговорів у Женеві (йдеться про двосторонні переговори Росії й США, що відбулися в Женеві 9-10 січня, – ред.), не схоже, що це відбувається. Я так розумію, що на переговорах у Брюсселі (засідання Ради Росія-НАТО, яке відбулося 12 січня – ред.) ми також не бачимо ознак, щоб ми здавали позицію. Тепер Путін повинен розрахувати - чи готовий він піти на широкомасштабну агресію проти України, а також - чи готовий він до наслідків після цього. Треба пам'ятати, що вся агресія була спрямована на легкі цілі. І якщо він це зробить зараз, то реакція буде набагато потужнішою, ніж вона була до цього", — зазначив Гербст.

Він також підкреслив, що Штатам недоцільно було заморожувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".

"Коли йдеться про санкції, то у мене є одне розчарування в політиці адміністрації Байдена. Це "Північний потік-2" і заморожування санкцій, пов'язаних з ним. Мені здається, що це не було розумним... Мені здається, що погана політика Німеччини впливає в цьому вимірі на політику США", — сказав дипломат.

Джон Гербст також зазначив, що Росія почала новий виток ескалації після того, як Україна на Донбасі пустила в дію "Байрактари".

"Вони активують цю кризу з кінця жовтня. У той час Україна використала турецькі дрони "Байрактари". Путін тоді поскаржився керівництву Франції та Німеччини. Німеччина і Франція своєю чергою "умили руки" і сказали, що так, дійсно, нас це дещо бентежить, але нічого ніхто не зробив. Мені здається, що початок такої ескалації з'явився, коли Путін зрозумів, що є певні переваги в України на лінії розмежування... Майже 8 років йде війна на Донбасі, і ми можемо сказати, що, врешті-решт, Україна перемагає, а Росія втрачає. І тепер Путіну потрібні нові переваги. Він сподівається, що якщо він гратиме м'язами, то отримає якісь переваги й поступки з боку України або Заходу. Ми повинні говорити жорсткіше з Росією. І ми повинні вже зараз надавати озброєння Україні та Балтійським державам", - заявив американський дипломат.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія, спрямоване на послаблення напруженості на кордоні РФ з Україною.

10 січня в Женеві відбулися переговори представників Держдепу США та МЗС Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Росія вимагає від США та НАТО гарантій безпеки, які передбачають нерозширення НАТО на Схід, неприйняття України до Альянсу, нерозміщення ракет малої та середньої дальності біля своїх кордонів.