21:52, Вчора

"Путін його з'їсть на сніданок": Яценюк розповів про небезпеку для Зеленського Експрем'єр дав президентові пораду щодо переговорів із Кремлем

Президент України Володимир Зеленський в жодному разі не повинен погоджуватись вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним віч на віч.

Про це заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, який транслював телеканал "Україна 24", експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Найкращий спосіб стримати Росію - бути об'єднаними, єдиними і всередині, і зовні. Я не критикую пана Зеленського, але я б йому порадив не мати жодних окремих сепаратних переговорів з паном Путіним. Він може говорити з Путіним лише у супроводі наших найкращих союзників - Сполучених Штатів та Європи. Якщо він почне такі сепаратні переговори з Путіним, Путін з'їсть його на сніданок", - наголосив експрем'єр.

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За його словами, хоча Росія є агресором, вона хоче представити себе як жертву.

"Це абсолютна дурня, тому що Росія підписала Будапештський меморандум і його порушила. Вона порушила стратегічний договір про дружбу й співпрацю з Україною... Вони анексували територію Криму, окупували райони Донецької і Луганської області, і кажуть, що їм хтось загрожує", - заявив політик.

Як зазначив Яценюк, Путін хоче зміцнити свою владу всередині Росії, "тому показує, що він проти всього світу - проти України, проти Європи, проти Сполучених Штатів".

"Ми маємо усвідомити, що найкращим способом зупинити Путіна буде залишатися згуртованими, йдеться про Європу, США і Україну, посилити санкції проти Російської Федерації і особисто Путіна", - додав він.

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Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив, що президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть провести розмову, якщо буде предмет для переговорів.

"Наш президент ніколи не телефонує туди, де він не впевнений, що його дзвінка чекають і йому готові відповісти. Була лише одна спроба цього року встановити контакт. Вже не пам'ятаю, чому розмова не відбулася. Тому щойно буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предметом для розмови, вона відбудеться", - заявив він.

Єрмак зазначив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, проте коли та де вона відбудеться, наразі невідомо.

Раніше екссекретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чому Росія не погодиться на будь-які переговори з українською стороною.

Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не є готовим, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті. Й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента". Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить...", - зазначив Данилюк.

Політолог Валерій Димов сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін має одразу три причини для того, щоб відмовитися від переговорів з Україною щодо припинення бойових дій на Донбасі.