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Російська політика щодо України зазнала поразки - дипломат Зближення України з ЄС і НАТО штовхає Росію на штучне створення кризових ситуацій, вважає дипломат

Росія "продавлює" на міжнародній арені питання щодо нерозширення НАТО через взаємини Заходу з Україною. Про це повідомив на "Київському безпековому форумі", який транслював телеканал "Україна 24", американський дипломат, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу.

"Я думаю, що Росія поспішає через те, що вони знають, що їхня політика щодо України зазнала поразки. Вони переживають, що Україна все ближче підходить до Заходу, вона поглиблює свої відносини з НАТО, з Євросоюзом. Йдеться навіть про потенційне членство в майбутньому. І це змушує їх фабрикувати кризи, їх винаходити, їх викликати, тому що вони втрачають основу для підкорення України. Таким чином, вони вимагають, щоб розширення НАТО було зупинено через те, що у них є проблеми з безпекою.Історія показує, що це не так. Це одна з причин, чому вони поспішають. Крім того, вони хочуть скористатися страхами Заходу перед війною. Вони постійно розпалюють цю ситуацію, цю риторику щодо війни, щоб заважати НАТО приймати виважені рішення", - сказав дипломат.

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Зазначимо, що 12 січня в Брюсселі пройшло чотиригодинне засідання Росія-НАТО. Раніше пресслужба Північноатлантичного альянсу повідомляла, що на засіданні планують обговорити питання, пов'язані з європейською безпекою, а також обставинами, які склалися навколо України та всередині її.

Також нагадаємо, політолог Богдан Петренко також повідомляв, що на даному засіданні до компромісу не прийдуть.

"З цієї точки зору Російська Федерація не налаштована на будь-які компроміси. Ба більше, будь-які компроміси щодо цих принципових позицій призведуть до того, що довіра до самого Кремля всередині Росії знижуватиметься. Так само знижуватиметься довіра до Кремля серед російських сателітів, бо вони розумітимуть, що Кремль слабкий", - розповів політолог.