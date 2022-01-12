19:50, Сьогодні

"Росія пішла ва-банк": екснардеп про вимоги Путіна до НАТО До військового ультиматуму Росії треба ставитися дуже серйозно, вважає Микола Катеринчук

Після того як президент Росії Володимир Путін висунув ультиматум НАТО, загроза для України з боку Кремля значно зросла.

Про це розповів в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексдепутат Верховної Ради Микола Катеринчук, коментуючи засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі.

"Я так би сказав - підняття ставок, вони граються, нічого не буде, будуть домовлятися, якісь поступки, все буде мирно... Ні! Військовий ультиматум - ти маєш продемонструвати, бо якщо ти вже далі нічого не демонструєш, з тобою ніхто не сідає і не розмовляє. Росіяни пішли ва-банк. Хтось думає, що воно розсмокчеться - вже ні, росіяни себе поставили в незручне становище. Ультиматум - це все, ти маєш вийти звідти або переможцем, або переможеним. Не буває консенсусу після ультиматумів", - наголосив екснардеп.

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Катеринчук закликав українське суспільство готуватися, "бо ми живемо в часи відкладеної війни".

"Може, вона сьогодні з Російською Федерацією не буде, але такий терористичний режим, який є в Російській Федерації, тероризує весь світ. Це питання постійної загрози безпеці для нас, для Європи та для всього світу. Треба це розуміти й готуватися", - вважає він.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія, спрямоване на послаблення напруженості на кордоні РФ з Україною.

10 січня в Женеві відбулися переговори представників Держдепу США та МЗС Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Росія вимагає від США та НАТО гарантій безпеки, які передбачають нерозширення НАТО на Схід, неприйняття України до Альянсу, нерозміщення ракет малої та середньої дальності біля своїх кордонів.