17:43, Сьогодні

"Проблем менше не стало" — нардеп про ситуацію в Україні "Можливо, можна було б почути й президента"

Довгі канікули у Верховній Раді були викликані тим, що влада сподівалась, що за новорічні свята все якось "розсмокчеться". Про це заявила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик.

"Я впевнена, що президент та його команда були дуже здивовані, що вони повернулися до роботи, а проблем у країні менше не стало - їх стало лише більше. Разом з іншими опозиційними фракціями - "Європейська солідарність", "Батьківщина" - ми вимагаємо скликання позачергового засідання якнайшвидше, на якому можна було б заслухати міністра оборони. Можливо, можна було б почути й президента, який би нарешті розповів, який є план у нашої країни. Наразі було 60 підписів (за скликання засідання - прим. ред.). Я думаю, що остання інформація буде сьогодні ввечері, щоб ми зібралися якнайшвидше та показали, що опозиція та влада готові співпрацювати разом", - розповіла вона.

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"За останні 2,5 роки президент так і не спромігся зібрати голів фракцій у парламенті, щоб взагалі їм пояснити, що відбувається в країні, та закликати до спільної роботи. Наразі я не чула жодного голову фракції, який би сказав: "Я не готовий працювати на захист національних інтересів нашої країни". Чому президент цього не робить? Чому влада дотепер, бачачи свою непрофесійність, відмовляється від допомоги опозиційних сил? Мені це невідомо. Але ставити політичні якісь бали вище, ніж інтереси країни зараз - це як мінімум недалекоглядно", - заявила Кіра Рудик.

Нагадаємо, цьогоріч кількість часу, впродовж якого Верховна Рада перебуває в режимі без пленарних засідань, є рекордним за останні 10 років.

Останнє пленарне засідання ВР було проведено 17 грудня 2021 р. Наступне засідання парламенту відбудеться 25 січня 2022 р., тобто 38 днів без засідань Ради.

Для порівняння: тривалість часу без пленарних засідань у зимовий період у ВР VIII скликання була нижчою. У період 1-ої сесії (2014-2015 рр.) ВР VIII скликання народні депутати не мали пленарних засідань з 29 грудня по 12 січня, 3-ої сесії - з 26 грудня по 25 січня, 5-ої сесії - з 24 грудня по 16 січня, 7-ої сесії - з 23 грудня по 15 січня, 9-ої сесії - з 22 грудня по 14 січня.

Депутати ВР VII скликання теж відпочивали менше. За час 1-ої сесії (2012-2013 рр.) не було засідань з 26 грудня по 10 січня, 3-ої сесії - з 21 грудня по 14 січня.