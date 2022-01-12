16:57, Сьогодні

Формат "НАТО плюс" для України: політолог пояснив, що задумали у США Євген Магда оцінив співпрацю України з Альянсом

Поява в Сенаті США законопроєкту, який передбачає формат "НАТО плюс" для України, є елементом внутрішньополітичної боротьби у Штатах. Про ухвалення нового формату співпраці Альянсу з Україною говорити поки зарано.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Євген Магда.

За його словами, законопроєкт - це ініціатива конгресменів-республіканців:

"Республіканці в Палаті представників мають меншість, а в Сенаті паритет, але за рахунок віцепрезидента мають більшість демократи. Тобто якщо це буде двопартійна ініціатива, тоді ми можемо говорити - а давайте вже будемо плескати. Зараз давайте будемо чекати, чим закінчиться в Сенаті голосування за санкції проти Nord Stream-2... Не забуваймо, що в листопаді в Штатах будуть вибори Палати представників і третини сенаторів, тобто вибори, від яких залежатиме значною мірою розстановка сил на майбутніх президентських виборах. На сьогодні це елемент у першу чергу внутрішньополітичної боротьби".

Читайте також: "Для Росії важлива не ціль" — політолог про засідання Ради НАТО-Росія

Також політолог прокоментував зустріч віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної з представниками країн НАТО, що відбулася в Брюсселі 10 січня.

"Ви знаєте, що реально засідання комісії Україна-НАТО не було формального? Була зустріч на рівні дипломатичних представників і української віцепрем'єрки. Оскільки в нас віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції не має навіть власного апарату, вона значною мірою "чоботар без чобіт". Тому вона і представляла Україну для того, щоб виступити як запрошена гостя на зустрічі послів 30 держав. У неї був спільний брифінг зі Столтенбергом, але формального засідання комісії Україна-НАТО не було, тому що Угорщина продовжує блокувати. На жаль, не все так райдужно", - зазначив Магда.

Нагадаємо, республіканці в Сенаті США мають намір внести на розгляд законопроєкт, який оголосить Україну країною "НАТО плюс". Очікується, що такий статус дозволить США забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу Україні деяких американських оборонних послуг і товарів.

"У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили. Володимир Путін має взяти до відома, що Конгрес не терпітиме відновлення сфери впливу РФ і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі", – зазначив провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол, якого цитує "Голос Америки".

Законопроєкт передбачає також військову та дипломатичну підтримку України в умовах російської агресії та негайне запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".

Раніше голова ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що практично всі члени НАТО підтримують Україну в її бажанні стати частиною Альянсу.

"Усі країни-члени НАТО говорять про те, що Україна буде членом Альянсу у майбутньому, двері НАТО для України відкриті. Росія не може бути швейцаром, який відчиняє чи зачиняє двері за власним бажанням. Але є країни, які хочуть, щоб Україна стала членом НАТО пізніше. Чому? Тут ми можемо лише гадати", - сказав він.