12:30, Сьогодні

Російські війська біля кордонів України – це назавжди: заява політолога "Треба бути реалістами"

На території Південного військового округу Росії у 2022 році заплановано 3000 військових навчань. Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політолог Володимир Воля.

"Треба бути реалістами, що російські війська в такій кількості вздовж українського кордону - це вже назавжди. Ба більше, бачив інформацію, що на території лише Південного військового округу Росії на 2022 рік заплановано 3000 військових навчань. Не лякайтеся - їх завжди декілька тисяч", - сказав він.

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За словами політолога, в Україні зараз повинні пильно стежити та звикати до того, що вздовж українського кордону буде чимало військ:

"Особливо великою буде й угруповування Південного військового округу. Це те, що межує з Донецькою, Луганською та частково Харківською областями. Ну і центральний напрям - Воронезька та Брянська області Росії - теж для нас важливий, тому що він для України з погляду гіпотетичного повномасштабного нападу Росії є головним напрямом удару. Це удар на Київ. Удар на Київ вирішує всі інші завдання. Ми повинні перестати створювати та допомагати комусь створювати істерики з цього приводу. Ситуація непроста, насторожує, але ми повинні бути готовими та готуватися до будь-яких варіантів".

Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило, що Росія почала перекидати на кордон з Україною військові вертольоти, що можна розцінювати продовженням підготовки до нападу. З посиланням на неназваних американських чиновників, видання повідомляє, що Кремль через погоду переніс ймовірне вторгнення в Україну ближче до весни.

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою лякають українське суспільство, є фейком.

За його словами, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу". Як зазначив Ілларіонов, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".