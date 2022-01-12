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Зеленський міг стати президентом раніше – подробиці від Гордона "Тому що все до цього йшло"

Володимир Зеленський переміг на виборах президента України у 2019 році, тому що у суспільстві був серйозний запит на нових людей у ​​політиці. Про це сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст і телеведучий Дмитро Гордон.

"У нас була зустріч наприкінці листопада, під час якої я вмовляв Володимира Олександровича йти в президенти. Тому що все до цього йшло. Тому що я проїхав майже всю Україну з творчими вечорами. І величезні зали – тисячі, півтори тисячі місць - я проводив там абсолютно непланові голосування. В результаті скрізь перемагав Зеленський. У деяких містах із величезним відривом. А в мене, наприклад, була студентська аудиторія, я приходив туди безплатно на зустріч зі студентами. Ось у Дніпрі тисячі дві прийшло. Там Зеленський перемагав. 90% перевага була. І я зрозумів, що є запит суспільства, люди хочуть нових політиків, не тих, які були вже", - сказав він.

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За словами Гордона, Зеленський збирався у президенти ще у 2014 році:

"Володимир Олександрович пішов у президенти ще у 2014 році. Але почалася війна і він не проплатив заставу. Він подав документи. Його документи у ЦВК подав Сергій Нижній, покійний, чудовий юрист і неймовірна людина. Але почалася війна і заставу навіть не проплатили".

Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" припустив, що наступним кандидатом від влади на виборах глави держави може стати глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Я думаю, що за несприятливого для Володимира Зеленського розвитку подій, коли він зрозуміє, що не може виграти другі президентські вибори, від Офісу (президента - ред.) піде на вибори Андрій Єрмак. Це буде логічно", - сказав він.