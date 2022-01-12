Банкова спорожніє: Гордон розкрив плани Зеленського щодо переїзду
"Якщо це робити заново - це величезні гроші"
Президент України Володимир Зеленський планує перевести Офіс президента, Кабінет міністрів і Верховну Раду із центру Києва. Про це розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон.
"Я знаю, що такі плани - повністю перевести Офіс президента, Верховну Раду і Кабмін до району Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ)", - сказав він.
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Гордон зазначив, що втілити цю ідею буде дуже складно:
"Там купа всього, без чого не можна: весь зв'язок, усі комунікації. Якщо це робити заново - це величезні гроші".
"Рішення приймаються за зачиненими дверима і ніхто з народом не радиться. Це доля більшості українських президентів. Проклятий кабінет якийсь. Поки вони не в цьому кабінеті, вони ще розуміють людей. Це кабінет, з якого прямий шлях до космосу".
"Я завжди готовий до того, що мене розглядатимуть на просвіт. Це, до речі, і відбувається зараз, варто було мені почати критикувати президента Зеленського. Це вже якась за рахунком влада взялася за те, щоб перевірити - а що там Гордон. Перевірили все: з податковими справами все гаразд, з діяльністю все гаразд. Прослуховують телефони, спостерігають за відео, НСРД (негласні слідчо-розшукові дії — ред.) відкрито, як сказав Андрій Богдан, на мене Полтавським судом. Я давно до цього звик. Я з 16 років на очах, я почав публікуватися в найбільших газетах України, а з 18 років, ще до армії, у найбільшій газеті Радянського Союзу — "Комсомольській правді". Вона виходила тиражем 22 млн екземплярів. Я готовий до того, що мене вивчатимуть.
Зараз знаєте чим займаються? Пішли судами. А що в мене за суди були... Телефонують кожному, хто на мене подавав до суду, і суддям, і запитують: а там все нормально, нема за що вхопитися? Якщо за все моє життя знайшли за що вхопитися — що я рекламував медичний прилад, який має всі дозволи МОЗ, то я щаслива людина", — сказав він.