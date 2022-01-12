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Банкова спорожніє: Гордон розкрив плани Зеленського щодо переїзду "Якщо це робити заново - це величезні гроші"

Президент України Володимир Зеленський планує перевести Офіс президента, Кабінет міністрів і Верховну Раду із центру Києва. Про це розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон.

"Я знаю, що такі плани - повністю перевести Офіс президента, Верховну Раду і Кабмін до району Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ)", - сказав він.

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Гордон зазначив, що втілити цю ідею буде дуже складно:

"Там купа всього, без чого не можна: весь зв'язок, усі комунікації. Якщо це робити заново - це величезні гроші".

Також журналіст дорікнув владі, що вона багато чого обіцяла українському народу, але так і не виконала:

"Рішення приймаються за зачиненими дверима і ніхто з народом не радиться. Це доля більшості українських президентів. Проклятий кабінет якийсь. Поки вони не в цьому кабінеті, вони ще розуміють людей. Це кабінет, з якого прямий шлях до космосу".