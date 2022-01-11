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"Йому на всіх плювати": Співак показав, як Лещенко гуляє в Америці Політолог обурений поверненням Сергія Лещенка до наглядової ради "Укрзалізниці"

Політолог та телеведучий Дмитро Співак в ефірі програми "Правда із Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" висміяв повернення Сергія Лещенка до наглядової ради "Укрзалізниці" та прокоментував фотографію сімейного відпочинку Лещенка у Флориді (США).

"У цій фотографії Лещенка ставлення президента до вас. Це ж він повернув Лещенка до наглядової ради "Укрзалізниці". А Лещенко зараз у Флориді, у нього все добре, начхати він хотів на вас, на українську залізницю і на всіх нас. Тому що за ним "дах" є потужний", - заявив він.

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Співак повідомив, що підготував офіційний запит щодо діяльності Лещенка в "Укрзалізниці":

"Я хочу дізнатися кілька фактів - яка заробітна плата, що в контракті написано, які надбавки та премії, за що, який досвід роботи, що курирує, на підставі чого. Завтра мій запит ляже на відповідні столи. Також я хочу дізнатися прізвище, ім'я, по батькові посадових осіб, які ухвалили рішення про виплату премії, нагороди та додаткового блага. За що премії, скільки премій? Премії дають за результат - зібрав більше врожаю, тобі дають премію. У нас у країні виходить так – угробив підприємство, тобі дають премію".

Політолог запропонував назвати "хоч одну причину, один фактор, чому Сергій Лещенко має працювати у наглядовій раді "Укрзалізниці"?

"І ви відповісте на це питання, але ця відповідь буде такою далекою від європейських цінностей і європейського шляху розвитку, що ви навіть уявити не можете. Все змінюється - нова наглядова рада, але "стовпи" наглядової ради безумовно залишаються... Тому, якщо пожартувати, давайте порадіємо за Сергія Лещенка. Не могло ж так вийти, що Мустафа (Найєм - ред.) заступник міністра, а Сергій без роботи. Це непристойно, тому хлопці працевлаштовані. Вже двом людям у нашій країні живеться непогано, давайте порадіємо за хлопців", - заявив він.

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Нагадаємо, колишній журналіст Сергій Лещенко був членом наглядової ради "Укрзалізниці" із грудня 2019 року. У вересні 2021 року Кабмін не продовжив з ним контракт.

Пізніше стало відомо, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує повернути Сергія Лещенка до наглядової ради "УЗ".

29 грудня Кабмін затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради, серед яких був і Лещенко.