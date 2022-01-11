21:25, Сьогодні

Захід сильно ризикує, якщо продовжить брати газпромівські гроші, вважає Бацман Ігноруючи безпеку України, Європа сама може стати об'єктом агресії Росії, вважає Бацман

Захід може зіткнутися безпосередньо з російською агресією, якщо продовжить вести подвійну гру з Кремлем. Такою точкою зору поділилася в програмі "Україна сьогодні" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

"Давайте не плутати зовнішню повістку і внутрішню повістку. Коли я говорю про те, як себе повинна вести Європа і західний цивілізований світ, в тому числі США стосовно ситуації, яка склалася між Росією та Україною з вини Росії, то я в першу чергу говорю про цинічні та прагматичні інтереси Європи та США. Які повинні розуміти, що, коли вони однією рукою корупціонуються газпромівськими та путінськими грошима, а іншою рукою намагаються з ним дружити та задобрювати - це ні в якій мірі не зробить його цивілізованим, доброзичливим, і не зупинить, коли через кілька років проковтнувши Україну, Путін захоче нової крові та рушить далі. І вже буферною зоною буде не Україна, а та Європа, яка говорить, що ви (українська влада – ред.) корупційні... для чого ми будемо вас захищати, навіщо ми будемо на шкоду нашим платникам податків рятувати вас, якщо нам вигідніше сьогодні торгувати з Росією, брати у них якісь дешеві гроші, яких там неміряно, тому що вони не вважаються",- сказала Бацман.

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Вона підкреслила, Європа також повинна дотримуватися цивілізованих правил, а не тільки заявляти про них.

"Це дуже важливо, і це якраз говорить про те, що Європа і Захід, коли вони заявляють, що вони живуть за певними цивілізованими правилами, вони повинні в першу чергу самі їм відповідати. І ці правила диктують їм зовсім інше ставлення до Росії", - сказав журналістка.

Алеся Бацман вважає, що Росії сьогодні вигідно не нападати на Україну, а загрожувати нападом, щоб шантажувати Захід, підвищуючи тим самим політичні ставки на міжнародній арені.

"Говорячи про те, чи нападе сьогодні Росія - вона може напасти. Давайте відповімо на питання про те, що сьогодні вигідніше Росії. Росії вигідно напасти на Україну або шантажувати цим нападом і підвищувати ставки? Звичайно підвищувати ставки та шантажувати. Тому що це додатковий виток того, що під приводом нападу Росія, особисто Володимир Путін, виторгують для себе преференції у світі. Він (Путін – ред.) йде так, як він йшов у 2014 році, коли відібравши Крим, він не зупинився на цьому, він пішов далі", — підкреслила журналістка.

Нагадаємо, 10 січня в Женеві пройшов основний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Крім того, 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13 січня в Вені призначені переговори Росія - ОБСЄ.

Кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, про що говорила заступниця держсекретаря США Венді Шерман за підсумками переговорів у Женеві із представниками Росії. За його словами, Шерман заявила, що Кремль не має права роздавати Україні та іншим країнам вказівки щодо членства в НАТО.

Політолог Кость Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що від засідання комісії Україна – НАТО у Брюсселі не варто очікувати на серйозні рішення.

"Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на межі фолу", блефує, тому що чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.