Захід сильно ризикує, якщо продовжить брати газпромівські гроші, вважає Бацман 

Ігноруючи безпеку України, Європа сама може стати об'єктом агресії Росії, вважає Бацман

Захід сильно ризикує, якщо продовжить брати газпромівські гроші, вважає Бацман 

Захід може зіткнутися безпосередньо з російською агресією, якщо продовжить вести подвійну гру з Кремлем. Такою точкою зору поділилася в програмі "Україна сьогодні" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

"Давайте не плутати зовнішню повістку і внутрішню повістку. Коли я говорю про те, як себе повинна вести Європа і західний цивілізований світ, в тому числі США стосовно ситуації, яка склалася між Росією та Україною з вини Росії, то я в першу чергу говорю про цинічні та прагматичні інтереси Європи та США. 

Які повинні розуміти, що, коли вони однією рукою корупціонуються газпромівськими та путінськими грошима, а іншою рукою намагаються з ним дружити та задобрювати - це ні в якій мірі не зробить його цивілізованим, доброзичливим, і не зупинить, коли через кілька років проковтнувши Україну, Путін захоче нової крові та рушить далі. 

І вже буферною зоною буде не Україна, а та Європа, яка говорить, що ви (українська влада – ред.) корупційні... для чого ми будемо вас захищати, навіщо ми будемо на шкоду нашим платникам податків рятувати вас, якщо нам вигідніше сьогодні торгувати з Росією, брати у них якісь дешеві гроші, яких там неміряно, тому що вони не вважаються",- сказала Бацман.

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Вона підкреслила, Європа також повинна дотримуватися цивілізованих правил, а не тільки заявляти про них.

"Це дуже важливо, і це якраз говорить про те, що Європа і Захід, коли вони заявляють, що вони живуть за певними цивілізованими правилами, вони повинні в першу чергу самі їм відповідати. І ці правила диктують їм зовсім інше ставлення до Росії", - сказав журналістка.

Алеся Бацман вважає, що Росії сьогодні вигідно не нападати на Україну, а загрожувати нападом, щоб шантажувати Захід, підвищуючи тим самим політичні ставки на міжнародній арені.

"Говорячи про те, чи нападе сьогодні Росія - вона може напасти.  Давайте відповімо на питання про те, що сьогодні вигідніше Росії. Росії вигідно напасти на Україну або шантажувати цим нападом і підвищувати ставки? Звичайно підвищувати ставки та шантажувати. Тому що це додатковий виток того, що під приводом нападу Росія, особисто Володимир Путін, виторгують для себе преференції у світі. Він (Путін – ред.) йде так, як він йшов у 2014 році, коли відібравши Крим, він не зупинився на цьому, він пішов далі", — підкреслила журналістка.

Нагадаємо, 10 січня в Женеві пройшов основний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Крім того, 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13 січня в Вені призначені переговори Росія - ОБСЄ.

Кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, про що говорила заступниця держсекретаря США Венді Шерман за підсумками переговорів у Женеві із представниками Росії. За його словами, Шерман заявила, що Кремль не має права роздавати Україні та іншим країнам вказівки щодо членства в НАТО.

Політолог Кость Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що від засідання комісії Україна – НАТО у Брюсселі не варто очікувати на серйозні рішення.

"Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на межі фолу", блефує, тому що чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.

Джерело Україна 24 Теги Володимир Путін США Європа Алеся Бацман