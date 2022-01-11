Зеленський готується перетнути "червоні лінії" - дипломат про переговори щодо Донбасу

На Банковій можуть піти на ризиковий сценарій, який підтримується тільки частиною населення України, заявив Валерій Чалий

Зеленський готується перетнути "червоні лінії" - дипломат про переговори щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський готує підґрунтя для виконання Мінських домовленостей в інтерпретації Росії. Незабаром від української влади можна чекати компромісів щодо Донбасу, які раніше вважалися "червоними лініями".

Таку думку висловив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат, експосол України у США Валерій Чалий, коментуючи візит до Києва радників канцлера Німеччини й президента Франції з питань зовнішньої політики.

За словами дипломата, Росія зараз нав'язує українцям обговорення членства в НАТО, однак це "прикриття зовсім інших питань, які стануть очевидними через тиждень-два-три".

"Президент Зеленський сказав дуже коротко - "ми готові до необхідних рішень щодо мінського процесу". Це, я думаю, ключове питання, яке нам доведеться "вирулювати", в тому числі дипломатично. Це і формула Штайнмаєра, і вільна економічна зона на Сході, і повна амністія. Це все те, що після грудня 2019 року не наважилась зробити українська влада, а зараз вона готує підґрунтя. Це, очевидно, для того, щоб це все спробувати зробити. Таким чином, виконати умови, які висуває Росія, і встановити мир. Такий приблизно план", - вважає він.

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Як зазначив Чалий, "є політична воля на Банковій йти на ризиковий сценарій, який підтримується тільки частиною населення України".

"Зараз, мені здається, на середині терміну президентства, я бачу, є політична воля спробувати зробити це в Україні. Тобто піти на компроміс, який раніше називали "червоними лініями", - підкреслив він.

Дипломат наголосив, що "для європейських партнерів це прийнятна історія, для США в більшості прийнятна, щоб вирішилось питання за допомогою України, а не за рахунок ширшого контексту, де Україна мала б отримати ПДЧ вже цього року".

Чалий прогнозує, що "стосовно "Мінська" будуть дуже складні процеси в найближчі тижні".

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Нагадаємо, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Йєнс Плетнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн 11 січня відвідали Київ для переговорів щодо Донбасу. Перед цим вони завітали до Москви.

Президент Володимир Зеленський привітав зусилля, які партнери України у "нормандському форматі" продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту у грудні 2019 року.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", – цитує Зеленського пресслужба глави держави.

Раніше політолог Дмитро Корнійчук в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що після переговорів президентів США та Росії Джо Байдена й Володимира Путіна на Мінських угодах поставлено хрест.

"На Мінських домовленостях та нормандському форматі поставлено остаточно хрест... Ніхто їх виконувати не збирається. Усі розуміють, що Донбас залишиться у статусі Придністров'я на енну кількість років наперед, Крим ніхто віддавати не збирається. Зараз сторони намагаються з гарним обличчям вийти з цієї ситуації в рамках взаємних домовленостей, і пояснити, чому так вийде", - сказав він.

Джерело Україна 24 Теги Донбас Мінські угоди Росія нормандський формат перемовини Валерій Чалий