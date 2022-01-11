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Зеленський готується перетнути "червоні лінії" - дипломат про переговори щодо Донбасу На Банковій можуть піти на ризиковий сценарій, який підтримується тільки частиною населення України, заявив Валерій Чалий

Президент України Володимир Зеленський готує підґрунтя для виконання Мінських домовленостей в інтерпретації Росії. Незабаром від української влади можна чекати компромісів щодо Донбасу, які раніше вважалися "червоними лініями".

Таку думку висловив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат, експосол України у США Валерій Чалий, коментуючи візит до Києва радників канцлера Німеччини й президента Франції з питань зовнішньої політики.

За словами дипломата, Росія зараз нав'язує українцям обговорення членства в НАТО, однак це "прикриття зовсім інших питань, які стануть очевидними через тиждень-два-три".

"Президент Зеленський сказав дуже коротко - "ми готові до необхідних рішень щодо мінського процесу". Це, я думаю, ключове питання, яке нам доведеться "вирулювати", в тому числі дипломатично. Це і формула Штайнмаєра, і вільна економічна зона на Сході, і повна амністія. Це все те, що після грудня 2019 року не наважилась зробити українська влада, а зараз вона готує підґрунтя. Це, очевидно, для того, щоб це все спробувати зробити. Таким чином, виконати умови, які висуває Росія, і встановити мир. Такий приблизно план", - вважає він.

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Як зазначив Чалий, "є політична воля на Банковій йти на ризиковий сценарій, який підтримується тільки частиною населення України".

"Зараз, мені здається, на середині терміну президентства, я бачу, є політична воля спробувати зробити це в Україні. Тобто піти на компроміс, який раніше називали "червоними лініями", - підкреслив він.

Дипломат наголосив, що "для європейських партнерів це прийнятна історія, для США в більшості прийнятна, щоб вирішилось питання за допомогою України, а не за рахунок ширшого контексту, де Україна мала б отримати ПДЧ вже цього року".

Чалий прогнозує, що "стосовно "Мінська" будуть дуже складні процеси в найближчі тижні".

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Нагадаємо, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Йєнс Плетнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн 11 січня відвідали Київ для переговорів щодо Донбасу. Перед цим вони завітали до Москви.

Президент Володимир Зеленський привітав зусилля, які партнери України у "нормандському форматі" продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту у грудні 2019 року.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", – цитує Зеленського пресслужба глави держави.

Раніше політолог Дмитро Корнійчук в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що після переговорів президентів США та Росії Джо Байдена й Володимира Путіна на Мінських угодах поставлено хрест.

"На Мінських домовленостях та нормандському форматі поставлено остаточно хрест... Ніхто їх виконувати не збирається. Усі розуміють, що Донбас залишиться у статусі Придністров'я на енну кількість років наперед, Крим ніхто віддавати не збирається. Зараз сторони намагаються з гарним обличчям вийти з цієї ситуації в рамках взаємних домовленостей, і пояснити, чому так вийде", - сказав він.