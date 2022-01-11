20:18, Сьогодні

Дипломат назвав "плюси" американського законопроєкту щодо постачання зброї Україні Дипломат розповів про суть законопроєкту, який був підготовлений конгресменами від Республіканської партії

Частина американського політикуму дала чітко зрозуміти Білому дому, що США повинні максимально підтримати Україну у сфері безпеки. Про це в програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" повідомив дипломат Валерій Чалий.

"Десять конгресменів, які дуже підтримують Україну, я знаю вісім з них персонально, пропонують зараз адміністрації Байдена у відповідь на нахабні дії Росії, яка закликає своїми пропозиціями не постачати озброєння в Україну, швидко постачати летальне озброєння Україні. І зробити це швидше, ніж хоче адміністрація Байдена. Це фактично опозиційний до Білого дому законопроєкт, який внесли республіканці", - зазначив дипломат.

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Чалий підкреслив, що республіканці хочуть, щоб США ввели санкції щодо "Північного потоку-2", а також, щоб не було блокувань для України з питання членства в НАТО.

"Вони хочуть, щоб були введені санкції на "Північний потік-2". Вони хочуть, щоб була сьогодні різка оцінка дій Путіна та Росії, і, відповідно, максимальна підтримка України у сфері безпеки. Вони хочуть, щоб тема членства в НАТО залишилася відкритою для України, і ніякі спроби закрити це для Східної Європи не завершилися успіхом. Це найактивніша позиція в Конгресі США, яка існує на сьогодні за всіма ініціативами", - сказав дипломат.

Чалий зазначив, що у даного законопроєкту мало шансів на проходження. Однак, за його словами, обговорення такого документа в Конгресі США є корисним у протистоянні російській агресії.

"Чи має це шанс на проходження - я в цьому не впевнений. Тому що, наприклад, законопроєкт, який лежить, і який дуже лобіювали свого часу для отримання MNNA (англ. Major Non-NATO Ally або MNNA, термін, що застосовується для позначення союзників США, які не є членами НАТО - ред.), для отримання додаткових озброєнь, він так і лежить на стадії комітету ще з 2019 року. Але цей законопроєкт тільки внесений, і мені здається, що сама дискусія навколо нього корисна, тому що це показує, що частина політикуму США готова йти далі. І тому треба це підтримувати. Я не впевнений, що це буде результативним рішенням, яке підпише президент США, але це сигнал від частини американського політикуму, що Білий дім повинен бути більш радикальним у відстоюванні своєї позиції й не дати Росії мати над ним верх", — сказав експерт.

Зазначимо, що в США група конгресменів має намір внести законопроєкт, який може наділити Україну статусом країни "НАТО-плюс", і який ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму. Про це пише "Голос Америки".

Зазначається, що даний законопроєкт забезпечить Україні військову і дипломатичну підтримку в умовах нарощування російської військової потужності біля її кордонів. Законопроєкт також визначає Україну як країну "НАТО-плюс", щоб забезпечити прискорений розгляд питань про продаж деяких американських оборонних товарів і послуг.

Раніше політтехнолог Катерина Одарченко заявила, що пропозиція США Україні за форматом "НАТО-плюс" є ініціативою американських політиків, які просувають своє виробництво і техніку.

"Важливо, що ми почули про цей формат не від Столтенберга (генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг - прим. ред.), офіційних керівників НАТО, а від політиків США... Це ініціатива американських політиків, які просувають дійсно своє виробництво та свою техніку.

Як на мене, якби було бажання посилювати нашу оборонну сферу... Я це сприймаю, зокрема, як піар американців, як ініціативу, яка обговорюватиметься в дискусіях із Путіним", - заявила політтехнологиня.