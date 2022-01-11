19:44, Сьогодні

Україна має вимагати компенсації не лише у Росії – несподівана заява Бацман Журналістка зазначила, що Захід зобов'язаний дати гарантії безпеки Україні

Україна має вимагати компенсації за російську агресію як у РФ, так і у всього цивілізованого світу, який допустив гібридну війну.

Таку думку в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" висловила журналістка Олеся Бацман.

За її словами, Росія за 8 років гібридної війни проти України "вже порушила, напевно, сотні правових актів та договорів - як міжнародних, так і внутрішніх".

"У такій реальності, що ми повинні обговорювати на восьмий рік війни? Темою наших токшоу має бути Україна, яка звертається до Європи, звертається до Америки, звертається до трансатлантичних організацій і говорить про те, що нам потрібні гарантії безпеки. Дайте нам їх, вони повинні полягати в цьому і цьому, ми вимагаємо від вас цих гарантій безпеки. Ви повинні утихомирити Росію, ви повинні зробити так, щоб Росія повернула нам наше, тому що, врешті-решт, є Будапештський меморандум. Ви повинні виконувати свої особисті зобов'язання не перед Україною, а перед світом, перед вашою міжнародною репутацією", - сказала журналістка.

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На її думку, українці "мають обговорювати тут розмір компенсації, який має нам виплачувати все цивілізоване суспільство, яке допустило таку агресивну дію з боку Росії щодо нас".

"Ми повинні в цей час вже обговорювати НАТО в контексті того, які внески Україна як член НАТО має робити в НАТО. Ці внески йтимуть з тієї контрибуції, яку виплачуватиме Росія за те, що вона провела відносно нас такі агресивні дії. Це має бути наша з вами повістка, якщо говорити про справедливість, про міжнародне право, закони та цінність людського життя", - зазначила Бацман.

Раніше журналістка Олеся Бацман в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила, що Україна могла б не допустити анексії Криму, якби свого часу дозволила США видобувати нафту на чорноморському шельфі.

"Розумієте, якби тоді американці почали видобувати (газ, нафту - ред.) на нашому шельфі, то Криму, анексованого сьогодні Росією, могло б і не бути. Тому що американці мали б там настільки важливий для себе фінансовий центр з видобутком, що там були б есмінці, і ніяка Росія туди не сунулася б. Тому що вони захищали б тоді свої інтереси. І тільки наша жадібність, жадібність тієї влади, наша корупція внутрішня не дозволила нам сьогодні зберегти наші території. І далі як наслідок - Путін, який прийшов на Донбас, і забрав частину Донбасу. Тому, звичайно, енергетична безпека - це номер один", - підкреслила журналістка.