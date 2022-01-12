08:21, Сьогодні

Путін має два сценарії великої війни з Україною: генерал розкрив деталі Російській армії знадобиться досвід, здобутий під час війни в Сирії, зазначив Ігор Гуськов

Президент Росії Володимир Путін може розпочати повномасштабну війну проти України за одним із двох сценаріїв. Перший сценарій передбачає окупацію нових українських територій, другий – "примус до миру".

Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів генерал-майор запасу, військовий експерт Ігор Гуськов, коментуючи публікації західних ЗМІ про підготовку РФ до великої війни.

"Давайте спробуємо проаналізувати, яку мету може ставити Путін. Фактично, йдеться про два сценарії. Сценарій перший – це захоплення території, яке вимагає введення військ, бронетехніки, живої сили. Другий сценарій – коли про захоплення території не йдеться, а йдеться про тиск на керівництво України, на народ України і звичайно - на західних партнерів. У цьому випадку того досвіду, якого набула Росія за кілька років у Сирії застосування військово-космічних сил як окремого роду збройних сил, цілком достатньо для того, щоб виконати друге завдання. І найменше воно залежить в цьому випадку від погоди. Наноситимуться ракетно-бомбові удари, артилерія, буде застосовуватися авіація, і застосування живої сили - це питання другорядне, другого ешелону. Насамперед досягатиметься поставлене завдання через застосування авіації, артилерії та систем ракетного озброєння", - пояснив генерал-майор запасу.

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На думку Гуськова, для Кремля кращим є другий сценарій:

"Виходячи з ситуації, що складається сьогодні, ми більше схиляємося, що йдеться про другий сценарій - так званий "примус до миру", улюблений термін Путіна, примус до виконання його умов. Для цього застосування великих угруповань живої сили має другорядне значення".

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Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило, що Росія почала перекидати на кордон з Україною військові вертольоти, що можна розцінювати продовженням підготовки до нападу. З посиланням на неназваних американських чиновників, видання повідомляє, що Кремль через погоду переніс ймовірне вторгнення в Україну ближче до весни.

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою лякають українське суспільство, є фейком.

За його словами, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу". Як зазначив Ілларіонов, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".