17:40, Сьогодні

Визнання Росією "ЛНР" та "ДНР": політексперт розповів, чому це станеться "Росія має інструментарій, якого немає у нас"

Росія готується до визнання окупованих територій українського Донбасу як окремих держав. Про це заявив в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Геннадій Дубов.

На його думку, про це свідчать наступні факти:

"Паспортів вже сотні тисяч роздано і вони (Росія, - ред.) продовжують їх роздавати. По друге - указ Володимира Путіна щодо сертифікації місцевої продукції. Й третє - у 2021 році змінився куратор промисловості й промисловість орієнтується на інтеграцію в економіку Росії", - сказав експерт.

За його словами, Росія визнає окуповані території, якщо Мінські домовленості не будуть виконані. І українська влада не зможе цьому запобігти:

"Росія має інструментарій, якого немає у нас. Українська влада може лише озвучувати заяви, але на підсумковий результат це не вплине. Тому що санкції будуть розширені лише тоді, якщо станеться повномасштабна агресія проти України".

Нагадаємо, Комуністична партія Росії підготувала проєкт постанови про визнання країною "ЛНР" та "ДНР" на Донбасі. Про це заявив депутат та секретар ЦК КПРФ Казбек Тайсаєв.

"Наша партія вже підготувала проєкт постанови Державної Думи про визнання за аналогією з Південною Осетією та Абхазією "ЛНР" і "ДНР". Я впевнений, що ми найближчим часом зможемо реалізувати це завдання", - сказав він.

Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" так прокоментував пропозицію Компартії Росії:

"Нічого просто так не відбувається... Законопроєкт можуть розвернути на будь-якій стадії та затягнути розгляд.

А що він змінює? Дума проголосує, наприклад, за визнання "ЛНР" та "ДНР" - а зараз це що? Звичайні маріонеткові утворення, контрольовані Луб'янкою та Кремлем. Що це змінить від того, що Москва визнає?" - сказав він