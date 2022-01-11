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Ситуація кричуща: нардеп вказав на причини збитків "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв назвав дві основні проблеми із залізницею

Збитки "Укрзалізниці" у 2021 році становлять 5 млрд гривень. Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" член тимчасової комісії з "Укрзалізниці", народний депутат Костянтин Бондарєв.

"Я є членом тимчасової слідчої комісії, яка вже понад рік досліджує ситуацію навколо "Укрзалізниці". На жаль, усі наші поради та висновки не почуті ні урядом, ні правоохоронцями. І тут є два питання. Перше — це шалена корупція, на яку не реагують правоохоронці та правління. Ви знаєте, що дуже відомий член правління Сергій Лещенко має очолювати напрямок боротьби з корупцією, проте вона процвітає. На "Укрзалізниці" другий рік поспіль він отримує шалені гроші, але ми за це платимо, а боротьби аніякої немає. Друге питання – це відсутність постійного менеджменту, тому що 95% менеджменту – це тимчасові призначенці", — сказав він.

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Бондарєв розповів про наслідки цих двох проблем.

"І таким чином ситуація кричуща. Дев'ять тисяч км колій вимагають негайного ремонту — це з 19 тисяч км, які взагалі має "Укрзалізниця". Сьогодні підвищено вдвічі тарифи — спочатку влітку, тепер з 1 січня. На що витрачаються ці гроші? Ми купуємо якісь вагони, плануємо списувати якісь вагони, але для того, щоб нові вагони пересувалися, необхідно мати залізничні колії. Треба мати локомотиви, а локомотиви у нас зношені на 95%. На жаль, сьогодні постанова Кабміну, яка була прийнята ще два роки тому, про реформу "Укрзалізниці", про те, що потрібно розділити пасажирські та вантажні перевезення та інфраструктуру на різні компанії, і експлуатація цих напрямків буде в руках ефективного менеджменту, — цього не робиться", — сказав він.

Раніше телеведучий і політолог Дмитро Співак заявив, що державні органи у 2021 році витратили багато мільйонів гривень з держбюджету, закуповуючи за завищеними цінами непотрібні предмети. До цих компаній потрапила і "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця" купила сидіння унітазів по 10 тис. грн і кнопки змиву по 7 тис. грн. Обіцяли, що буде музика Вівальді", — сказав Співак.