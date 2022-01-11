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Визнання Росією "ЛНР" та "ДНР": Фейгін розповів про наслідки "У Росії можуть приймати будь-які закони, постанови"

Проєкт постанови Комуністичної партії Росії про визнання країною "ЛНР" і "ДНР" поки що ні про що не говорить. Про це заявив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник Марк Фейгін.

"Нічого просто так не відбувається... Законопроєкт можуть розвернути на будь-якій стадії та затягнути розгляд. А що він змінює? Дума проголосує, наприклад, за визнання "ЛНР" та "ДНР" - а зараз це що? Звичайні маріонеткові утворення, контрольовані Луб'янкою та Кремлем. Що це змінить від того, що Москва визнає?" - сказав він.

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На думку Фейгіна, всі процеси в ОРДЛО вже відбуваються:

"Чому юридична сторона тут може міняти щось?.. Первинність нормотворчості - вона тут дуже умовна. У Росії можуть приймати будь-які закони, постанови. Зараз нічого з цього, крім політичної пропаганди, не робиться, бо ціна – копійка цим юридичним рішенням. А для кого вони, власне, матимуть значення? Для України це матиме значення? А для Європейського Союзу? А для Вашингтона? Я сказав би, що на це не варто звертати увагу, у цього не буде повноцінних юридичних наслідків. Від цього "ЛНР" та "ДНР" не кинуться визнавати країни у світі, яких там більш як 200. Тут не варто надавати цьому великого значення... Рішення не буде в юридичній площині - я думаю, що воно буде в політичній".

Нагадаємо, Комуністична партія Росії підготувала проєкт постанови про визнання країною "ЛНР" та "ДНР" на Донбасі. Про це заявив депутат та секретар ЦК КПРФ Казбек Тайсаєв.

"Наша партія вже підготувала проєкт постанови Державної Думи про визнання за аналогією з Південною Осетією та Абхазією "ЛНР" і "ДНР". Я впевнений, що ми найближчим часом зможемо реалізувати це завдання", - сказав він.