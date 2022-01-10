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"При Сталіні б за таке розстріляли": Ляшко згадав своє радянське минуле Політик розповів про своє ставлення до комсомолу

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" поділився спогадами про свою юність. За словами політика, в нього неодноразово виникали неприємності через те, що він ставив незручні питання про радянську владу.

"Мене через публікації з комсомолу вигнали. Розкритикував райком комсомолу. Районна газета, засновником якої був райком комсомолу і райком партії, редактор був дисидентом. Надихався повітря свободи, гласності, і взагалі - шикарний був мужик Борис Хожай... Так от, він у газеті друкував, його з роботи звільняли, мене з комсомолу виганяли за те, що ми там статті різні писали. Що я зробив? Я дійшов до Москви, до ЦК комсомолу, листами задовбав їх, скаргами. Приїхала комісія з Москви, ходили по інтернату, опитували учнів, моїх однокласників, вчителів - а хто такий Ляшко, що до чого, мене питали. Викликали на бюро обкому комсомолу в Чернігів, мені 16 років... І мене відновили в комсомолі після цієї комісії, висновки, що виключили ні за що", - розповів він.

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За словами Ляшка, як тільки його відновили в комсомолі, через день він написав заяву про вихід з цієї організації.

"Мене Хандога Людмила Василівна, перший секретар райкому комсомолу питає - а для чого ж ти тоді добивався? Писав скарги, комісії приїжджали, тебе відновили, ти вийшов. Кажу - заради справедливості. Не ви мене вигнали, а я сам вийшов з комсомолу. Для мене це було принципово", - пояснив лідер Радикальної партії.

Також політик згадав, як його "зі школи вигнали, бо задавав питання учителю історії, а він не вміє мені відповісти".

"Розповідає на історії про керівну та направляючу роль КПРС. Я його питаю - Михайле Івановичу, а чого вона керівна і направляюча?.. Олеже, ну ти такі питання задаєш, так написано в конституції... А чого КПРС керівна і направляюча, можете пояснити? Уявляєте, при Сталіні за це питання би розстріляли. Мене, на щастя не розстріляли, навіть з інтернату не вигнали, бо вже не було куди виганяти - 11 клас", - сказав Ляшко.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив невдоволення депутатами та міністрами, які ведуть у владу своїх дітей.

"Не люблю я їх. Коли я дивлюся, як у парламенті сидить сімейний підряд... Батько сидить, дитина сидить, жінка сидить. Я на них дивлюся і нічого проти них не маю, але коли дивлюся, то думаю: "А як тоді сирота попаде усюди, коли вони їх місця займають?". І він займає лише тому, що його батько, мати сюди притягли. Я своїх дітей нікуди тягнути не буду. Я хочу, щоб вони самі всього в житті досягали - без блату", - сказав він.

Також Ляшко розповів, що лише одній людині у світі дозволяє сидіти в себе на шиї.