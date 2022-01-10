23:12, Сьогодні

"Тягнути не буду": Ляшко розкрив секрет успіху для дітей "Але має бути справедливість"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив, що проти всіх дітей депутатів і міністрів у Верховній Раді та де завгодно.

"Не люблю я їх. Коли я дивлюся, як у парламенті сидить сімейний підряд... Батько сидить, дитина сидить, жінка сидить. Я на них дивлюся і нічого проти них не маю, але коли дивлюся, то думаю: "А як тоді сирота попаде усюди, коли вони їх місця займають?". І він займає лише тому, що його батько, мати сюди притягли. Я своїх дітей нікуди тягнути не буду. Я хочу, щоб вони самі всього в житті досягали - без блату", - сказав він.

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За слова Ляшка, у цьому плані в нього унікальна донька:

"Вона ніколи та нічого в мене не просить - ні грошей, ні підтримки. Їй 19 років, вона сама працює. Вона з дитинства вивчила англійську, зараз вчить іспанську та працює перекладачем. Вона в місяць отримує по 2, по 3 тис. доларів, працюючи на перекладах. Я нею пишаюся. Я вважаю, що це правильно вихована дитина. Так само хочу виховати свого сина, щоб він сам всього в житті досягав... Якщо в дітей буде гарна освіта, вони всього в житті самі досягнуть".

На його думку, має бути справедливість:

"Тому я не люблю блат, не люблю сімейні підряди у Верховній Раді, коли тягнуть родичів за собою. Так, у нас таке суспільство, коли тягнуть братів, кумів, сватів, то "95 квартал" тягнуть. Але має бути справедливість. Щоб кожна людина могла всього досягати в цій країні завдяки своїм знанням, таланту, бажанню, а не тому, що батько з мішком грошей, який піде та вирішить. Коли буде справедливість, тоді буде й правда".

Раніше Олег Ляшко розповів, що лише одній людині у світі дозволяє сидіти в себе на шиї.