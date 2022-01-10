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Про що США будуть домовлятися з Росією: прогноз ексміністра Костянтин Грищенко висловив сподівання, що справа не дійде до повторення Карибської кризи

США на переговорах з Росією будуть домовлятися про повернення до попередніх гарантій безпеки, щоб знизити загрозу ядерної війни.

Таку думку висловив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

"Давайте подивимось в історію. Свого часу величезний був прорив, коли Хрущов приїхав до Сполучених Штатів, зустрічався з Кеннеді, і в Кеннеді після цього було враження, що Хрущов приїхав з позицією "все, що наше - то наше, а те, що ваше - ми ще подивимось", але в його інтерпретації теж "наше"... Але це не означає, що потім люди не зможуть домовлятися. Я сподіваюся, що запросна позиція - це одна річ, а якщо є бажання хоч мінімальне домовлятися, воно має базуватися на об'єктивних показниках і російської економіки, і ситуації навколо України, Росії і всього цього конфлікту", - сказав ексглава МЗС.

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На думку Грищенка, спочатку Сполучені Штати будуть вести мову про повернення до тих домовленостей, які можуть зменшити напругу.

"Зменшення загрози ядерної війни - про це вже перші сигнали пішли. Це заява Ради безпеки ООН. Це питання контролю над озброєннями, в тому числі ядерними. Мабуть, повернення до заборони розміщення ракет середньої та меншої дальності в Європі, питання про контроль за звичайними збройними силами. Був такий договір, який підписали багато європейських держав, з якого Росія вийшла, потім вийшли і інші... Тому є над чим працювати, і те, що може зменшити цю напругу. Але чи це відбудеться одразу? Я сподіваюся, що нам не доведеться переживати нову Карибську кризу для того, щоб вийти на реальні переговори", - зазначив він.

Нагадаємо, 10 січня в Женеві пройшов основний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Крім того, 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13 січня в Вені призначені переговори Росія - ОБСЄ.

Кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, про що говорила заступниця держсекретаря США Венді Шерман за підсумками переговорів у Женеві із представниками Росії. За його словами, Шерман заявила, що Кремль не має права роздавати Україні та іншим країнам вказівки щодо членства в НАТО.

Політолог Кость Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що від засідання комісії Україна – НАТО у Брюсселі не варто очікувати на серйозні рішення.

"Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на межі фолу", блефує, тому що чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.