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"Діятимуть блискавично": Савченко про реакцію РФ на переговори в Женеві Для вирішення всіх спірних питань країни мають мінімум три дні, вважає Надія Савченко

Якщо Росія та США у Женеві не вирішать ситуацію щодо України, може розпочатися Третя світова війна. Про це заявила в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" екснардепка Надія Савченко.

За словами політика, у переговорному процесі між РФ і Сполученими Штатами Америки є вимоги, які неможливо виконати. Савченко, сподівається, що представники країн у Женеві таки знайдуть порозуміння.

"Вимога Росії щодо того, що НАТО має посунутися за бар'єр 1997 року не може бути виконана. Зрозуміло, що всі вимоги США не можуть бути виконані. Де вони (Росія і США,-ред) будуть сходитися - це не питання трьох місяців, а буквально трьох днів. Якщо вони зрозуміють, що домовилися, можливо ще буде місяць на розробку і підписання документів. Але точно буде зрозуміло зараз, домовилися чи ні", - каже вона.

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Вона зазначає, що зрив переговорів загрожує усьому світові новою Карибською кризою або Третьою світовою війною.

"Якщо не домовляться - це буде не просто Карибська криза у когось під боком, а на увесь світ. Бо жити постійно у такому стресі, коли постійно підвищують ставки увесь світ не зможе, рано чи пізно у когось здадуть нерви. Якщо вони не домовляться - я не виключаю, що почнеться Третя світова війна. Те, що Росія, як і США готують усі відступні шляхи, що РФ готова визнати ОРДЛО як Абхазію і Осетію, що вони роздають паспорти - в Кремлі розуміють, що Україна забере свої території або за Мінським процесом, а якщо ні - вони (Росія,-ред) діятимуть блискавично".

Нагадаємо, 10 січня в Женеві пройшов основний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Крім того, 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13 січня в Вені призначені переговори Росія - ОБСЄ.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман за підсумками переговорів у Женеві з представниками Росії заявила, що Кремль не має права роздавати Україні та іншим країнам вказівки щодо членства в НАТО.