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Підсумки переговорів США і Росії: Смешко пояснив, чого чекати Україні Поки дипломати розмовляють, гармати мовчать, зазначив ексглава СБУ

Представники США і Росії у Женеві не досягли успіхів за підсумками переговорів, однак сам факт таких переговорів є позитивним для України.

Таку думку висловив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексглава Служби безпеки України Ігор Смешко.

"По-перше, для нас добре, що поки дипломати розмовляють, гармати мовчать. Прекрасно, що йде ця розмова, але фактично ми не почули нічого нового. Перед тим, як приїхала представниця США на ці перемовини, держсекретар зробив велику промову, в якій він сказав, що ніхто не може заборонити європейській державі вступити до НАТО. Це прекрасна заява. Далі - він сказав, що вони можуть розмовляти стосовно модальності військових тренувань на території країни. Це ж стосується і Росії. Тобто Росія тоді також повинна говорити на транспарентній основі про свої маневрування біля наших кордонів зокрема. Теоретично це гарні перемовини, але вони нічого не зрушують, тому що це просто перемовини", - сказав ексглава СБУ.

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Смешко нагадав, що перед початком цих переговорів заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков "повторив слова Олександра Третього, що в нас лише два союзники - армія і флот".

"Зрозумійте, в чому ситуація - на сьогодні стратегічний баланс сил змінюється. Ми витрачаємо, припустимо, 3 мільярди на збройні сили, Росія - 50-60 мільярдів. Вони провели переозброєння, військово-космічні сили", - зазначив він.

Смешко додав, що Україна не зможе змінити свого сусіда, тому їй треба докладати великі зусилля для зміцнення обороноздатності.

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Нагадаємо, 10 січня в Женеві відбувся основний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Крім того, 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13 січня у Відні призначені переговори Росія - ОБСЄ.

Політолог Кость Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що від засідання комісії Україна – НАТО у Брюсселі не варто очікувати на серйозні рішення.

"Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на межі фолу", блефує, тому що чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.