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Смєшко пояснив, чому Росія ставить ультиматуми НАТО Ігор Смешко розповів, як Росія намагається змінити геополітичну ситуацію у світі

Росія ставить ультиматум НАТО щодо членства України через значне послаблення позицій США у світі. Таку думку озвучив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" ексголова Служби безпеки України Ігор Смешко.

"Ми зараз є свідками та, на жаль, в епіцентрі глобального розлому двох цивілізацій. З одного боку за нами стоїть західна євроатлантична цивілізація, де історично сотню років вибудовувалася демократична форма правління. Вона мала регрес, прогрес, відкати та удосконалення.

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Попереду є авторитарна азійського типу, диктатоорська система, які після 1991 року, розвалу Радянського Союзу, зараз вважає, що наступив час реваншу. Тобто президент Путін, який безумовно не може впоратися з соціально-економічними проблемами всередині країни, тому що корумпована, феодально-кланова система", - каже він.

Він вважає, що президенту РФ Володимиру Путін вдалося створити систему, яка контролює в країні все: економіку, фінанси, організовану злочинність тощо. А за рахунок пропаганди в Росії створився образ Заходу як агресора.

"Агресора треба показати для народу і чимось об'єднати. Народи, які живуть негарно, в яких є маса своїх проблем, але які об'єднані спільним ворогом... Люди прагнуть чимось пишатися.

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З 1991 року Захід не мав стратегії щодо України, Росії та демонстрував, припустимо... війна в Іраку, Афганістані. Це абсолютно були речі... Хіба можна збудувати демократію в Іраку та Афганістані, де історично певні умови не склалися до того. Замість того, щоб допомогти Україні стати сильною, розвинутою, демократичною країною, був згаяний час".

Зараз Володимир Путін вважає, що у США є свої внутрішні проблеми:

"Великий борг накопичився у США за це час. Тільки Китаю за товари, які поставили в США, десь біля трильйона доларів фактично уряд США заборгував. І ось зараз Росія вирішила провести ультиматум. Президент Путін не бачив взагалі об'єднаної Європи. 2 пакети були напрацьовані нових договорів: один між США та Росією, а інший - між Росією та колективним НАТО, де фактично юридичні гарантії зводяться для чого? Вони зв'язані в пакеті".

Смешко переконаний, що завдяки створеній системі управління в Росії у всіх проблемах країни ввиними завжди будуть США чи Україна. Російский народ вірить практично кожному слову своєї влади.

"Є 4 елементи державної сили будь-якої держави. Ми повинні це завжди пам'ятати - економіка, армія, дипломатія та інформаційна політика всередині та ззовні країни. Якщо ти свій народ підготував... а на сьогодні 50% і більше росіян вірять. що проблеми. які є в Росії, створені США та НАТО, а 15-17% - Україна. Ви розумієте, що більшість населення теоретично готове до агресивної наступальної політики Росії?".

Раніше російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов розповів, що влада Росії досі не відкликала свої підписи під безліччю міжнародних документів, у яких Крим визнаний територією України.

"Російське МЗС не розірвало жодного з цих документів, зокрема й двостороннього українсько-російського договору. Тобто за всіма документами, під якими стоять підписи Російської Федерації, Крим і Севастополь належать Україні. Немає жодного документа міжнародного права, будь-якого, відповідно до якого Крим і Севастополь належать Російській Федерації», — заявив ексрадник Путіна.