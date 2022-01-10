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Справа проти Порошенка: депутатка назвала важливі нюанси Софія Федина розповіла, що не так із арештом майна Порошенка

У справі проти п'ятого президента Петра Порошенка є кілька важливих моментів, розповіла в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина, коментуючи обшуки у своїх соратників.

"По-перше, як народний депутат Петро Порошенко має право невідкладної зустрічі з генеральною прокуроркою. Але ми знаємо, як вона ефективно вміє тікати від виконання своїх прямих обов'язків та від того, щоб брати на себе відповідальність за ті чи інші рішення, які їй нав'язує Офіс президента та президент Зеленський, тому питання номер один — чи не втече знову генпрокурорка від зустрічі з Петром Порошенком. Запитання номер два: під час так званого арешту майна, під час судового засідання, де головувала суддя, яка захищалася у пана Татарова, було багато технічних процесуальних порушень, які мають бути оскаржені в Апеляційному суді. Якби нормально пройшов судовий процес, вони 100% будуть оскаржені", — сказала вона.

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Також Федина висловилася щодо підстав для арешту майна Порошенка.

"Третій момент — ситуація з арештом майна маразматична. Ми розуміємо, що арешт майна накладається тоді, коли дії людини призвели до втрат для держави, щоб відповідно до рішення суду можна було компенсувати ці втрати. Якщо ми навіть говоримо про ту сфабриковану справу щодо вугілля, який купувався на території України, там навпаки держава виграла і не витратила кошти на купівлю неякісного та неефективного південноафриканського вугілля, тому саме питання про арешт майна є абсолютно диким. Ну і щодо арешту майна каналів "5 канал" та "Прямий", то у нас чергове підтвердження непрофесіоналізму та безладності як генпрокуратури, ДБР, Печерського суду. У судовому рішенні йшлося про арешт майна, а зараз йдеться про те, що нічого не було і нічого нікому не загрожує. Я думаю, що 17 числа ми отримаємо багато нового фактажу, явно не на користь президента Зеленського. До речі, мене починає непокоїти питання – а де Зеленський? Він після феєричного відпочинку у "Буковелі" з Коломойським кудись зник", — сказала вона.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський суд наклав арешт на майно Петра Порошенка. В Офісі генпрокурора заявили, що йдеться про об'єкти нерухомості, корпоративні права, а також про цінне рухоме майно. Згодом у "Європейській солідарності" повідомили, що під арешт потрапили і телеканали "Прямий" та "5 канал". Однак у ДБР цю інформацію наступного дня спростували, 7 січня на офіційному сайті повідомили про те, що жодних арештів не накладалося ані на телеканал "Прямий", ані на "5 канал".

20 грудня п'ятому президенту України і лідеру "Європейської солідарності" підписали підозру у держзраді і сприянні тероризму.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.