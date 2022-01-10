Загроза російського вторгнення: експерт заспокоїв українців

За словами Андрія Шкіля, Україна провела всі необхідні заходи для зустрічі супротивника

Загроза російського вторгнення: експерт заспокоїв українців

Російська Федерація знову посилює концентрацію своїх військ на кордоні з Україною, але надзвичайної загрози для нашої країни наразі немає. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Андрій Шкіль.

На його думку, керівництву держави найбільшу увагу потрібно приділити двом російським корпусам, які перебувають безпосередньо у бойовому зіткненні зі ЗСУ у випадку повномасштабної війни.

"На Сході України перебувають 1 і 2 армійські корпуси, які безпосередньо розміщуються у бойовому зіткненні зі ЗСУ. Саме на них, напевно, покладуть завдання здійснення провокативних дій, які і стануть підставою для повномасштабних військових дій", - зазначає він. 

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Загроза вторгнення агресора вглиб України все ж залишається, підкреслює Андрій Шкіль і розповідає про заходи, які має вжити Україна для протидії військовому вторгненню:

"Ми маємо використати цей підвищений інтерес до України і до теми російської агресії, яку створюють західні ЗМІ. В самій країні наскільки можливо було підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій, не проводячи якихось мобілізаційних заходів - нами це було зроблено. ЗСУ перебувають в максимально високому бойовому тонусі, впродовж року ми проводили навчання із залученням резервістів, зараз створюється система територіальної оборони, хоча й повільно.

Але, якщо посилити цю підготовку - це вже має бути проведення певних мобілізаційних заходів. Тому зараз ми маємо залишатися у спокійній готовності, але на міжнародній арені із цієї ситуації наші очільники мають витиснути максимум. Усі заяви про можливе збільшення допомоги Україні, все, що можна - давайте". 

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою лякають українське суспільство, є фейком.

За його словами, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу". Як зазначив Ілларіонов, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".

Джерело Україна 24 Теги Війна на Донбасі Росія війна Україна