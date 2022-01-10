18:37, Сьогодні

Загроза російського вторгнення: експерт заспокоїв українців За словами Андрія Шкіля, Україна провела всі необхідні заходи для зустрічі супротивника

Російська Федерація знову посилює концентрацію своїх військ на кордоні з Україною, але надзвичайної загрози для нашої країни наразі немає. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Андрій Шкіль.

На його думку, керівництву держави найбільшу увагу потрібно приділити двом російським корпусам, які перебувають безпосередньо у бойовому зіткненні зі ЗСУ у випадку повномасштабної війни.

"На Сході України перебувають 1 і 2 армійські корпуси, які безпосередньо розміщуються у бойовому зіткненні зі ЗСУ. Саме на них, напевно, покладуть завдання здійснення провокативних дій, які і стануть підставою для повномасштабних військових дій", - зазначає він.

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Загроза вторгнення агресора вглиб України все ж залишається, підкреслює Андрій Шкіль і розповідає про заходи, які має вжити Україна для протидії військовому вторгненню:

"Ми маємо використати цей підвищений інтерес до України і до теми російської агресії, яку створюють західні ЗМІ. В самій країні наскільки можливо було підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій, не проводячи якихось мобілізаційних заходів - нами це було зроблено. ЗСУ перебувають в максимально високому бойовому тонусі, впродовж року ми проводили навчання із залученням резервістів, зараз створюється система територіальної оборони, хоча й повільно. Але, якщо посилити цю підготовку - це вже має бути проведення певних мобілізаційних заходів. Тому зараз ми маємо залишатися у спокійній готовності, але на міжнародній арені із цієї ситуації наші очільники мають витиснути максимум. Усі заяви про можливе збільшення допомоги Україні, все, що можна - давайте".

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою лякають українське суспільство, є фейком.

За його словами, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу". Як зазначив Ілларіонов, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".