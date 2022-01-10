18:22, Сьогодні

"Росії немає сенсу відводити війська": гучна заява політолога "У мене є велике запитання до нашої влади"

Захід проявляє більшу активність на українському напрямку, ніж сама Україна. Про це сказав в ефірі програми ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Костянтин Матвієнко.

"Захід має свої інтереси. Але безпека України стосується інтересів Заходу, тому Захід проявляє більшу активність на українському напрямку, ніж сама Україна. Про це і ЗМІ, і притомна опозиція мають говорити", - сказав він.

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"У мене є велике запитання до нашої влади: чому дуже різко не поїхав сьогодні на саміт Україна-НАТО в Брюссель Дмитро Кулеба (голова МЗС України - прим. ред.)? Це один із небагатьох фахівців у теперішньому складі Кабінету міністрів. Замість цього вони послали Ольгу Стефанішину (віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - прим. ред.). Чесно кажучи, вивчаючи її біографію, я не впевнений, що вона добре розуміється на цих питаннях, які стосуються співпраці України з НАТО", - заявив політолог.

На його думку, українська влада безвідповідально ставиться до такого плану співпраці:

"Відповідно при такій позиції української влади Росії немає жодного сенсу відводити війська (від кордону з Україною - прим .ред.)".

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше експерт-міжнародник Тарас Семенюк сказав, що НАТО і Росія у переговорах щодо напруженої ситуації біля кордонів з Україною обговорять мінімізацію загроз щодо нової війни в Європі.

"Європа і НАТО не хочуть цієї війни. З іншого боку, і Росія, як на мене, не хоче воювати, але використовує свої війська і провокації для дестабілізації інформаційного простору. Велика війна знищить усіх. Але я не виключаю, що Росія розглядає військові дії як фактор останнього аргументу, інакше немає сенсу велику кількість військ тримати біля наших кордонів", - підкреслює він.