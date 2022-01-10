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Арешт майна Порошенка: в ДБР прояснили долю "5 каналу" і "Прямого" Соратники п'ятого президента звинувачують правоохоронців у брехні та фальсифікаціях

Інформація про арешт телеканалів "Прямий" і "5 канал" не відповідає дійсності. Таку заяву зробили 10 січня в Державному бюро розслідувань.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", у ДБР заявили, що жодних обмежень діяльності телеканалів "Прямий" і "5 канал" немає. Сьогодні відбувся брифінг у ДБР, де працівники відомства повідомили, що заяви лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, а саме його адвокатів, про те, що Печерський суд заарештував активи телеканалів "Прямий" і "5 канал", не відповідають дійсності. За словами співробітників ДБР, обидва канали зараз можуть вільно працювати. А ось щодо арешту - йдеться лише про частки, якими володіє Петро Порошенко. Йдеться про "Автор ТВ ТОВ" а також "Запоріжжя ТРК", тому що у державному реєстрі значиться, що цими товариствами з обмеженою відповідальністю володіє саме Петро Порошенко.

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Ситуацію прокоментувала речниця ДБР Тетяна Сап'ян:

"У ЗМІ з'явилася заява сторони захисту про те, що нібито суд заарештував активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа". ДБР заявляє, що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності. Обидва канали можуть вільно продовжувати свою роботу і висвітлювати актуальні для нашої країни питання. Арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався та будь-яких обмежень діяльності не відбулося".

Своєю чергою, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов 10 січня заявив, що правоохоронні органи вдалися до брехні і фальсифікацій у справі Порошенка.

Зокрема, він зазначив, що сьогодні до "Європейської солідарності" надійшов лист від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, з інформацією про те, що станом на 29 грудня 2021 року голова Верховної Ради не був проінформований від правоохоронців щодо оголошення підозри Петру Порошенку. За словами Герасимова, за законом голову Верховної Ради мали б про це проінформувати за 24 години після оголошення підозри.

"Згідно з законом, якщо відбуваються будь-які дії, особливо висунення підозри народному депутату України, голова Верховної Ради має бути поінформований протягом 24 годин. Ми відправили відносно цього офіційний запит на пана Стефанчука, але прокуратура та ДБР моментально виклали дані про те, що вони згідно з законом зробили це 20 грудня, в день виголошення так званої підозри. Виявилося, що сфальсифікована не тільки підозра. Сфальсифіковано і так званий лист до голови Верховної Ради, тому що сьогодні є офіційний лист від голови Верховної Ради України про те, що станом на 29 грудня жодної інформації відносно цього від прокуратури чи ДБР він не отримував", - заявив Герасимов.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський суд наклав арешт на майно Петра Порошенка. В Офісі генпрокурора заявили, що йдеться про об'єкти нерухомості, корпоративні права, а також про цінне рухоме майно. Згодом у "Європейській солідарності" повідомили, що під арешт потрапили і телеканали "Прямий" та "5 канал". Однак у ДБР цю інформацію наступного дня спростували, 7 січня на офіційному сайті повідомили про те, що жодних арештів не накладалося ані на телеканал "Прямий", ані на "5 канал".

20 грудня п'ятому президенту України і лідеру "Європейської солідарності" підписали підозру у держзраді і сприянні тероризму.

Раніше експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".