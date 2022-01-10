17:25, Сьогодні

Чого очікувати від зустрічі комісії Україна-НАТО: політолог озвучив прогноз Політолог Кость Бондаренко спрогнозував результати зустрічі комісії Україна-НАТО

Від засідання комісії Україна - НАТО у Брюсселі не варто очікувати серйозних рішень. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Кость Бондаренко.

За його словами, зокрема, Захід не наважиться підписати документ, що заблокує вступ України до НАТО.

"Підписання такого документу - нонсенс. Але джентльменські домовленості щодо питання про ненадання ПДЧ Україні - таке може бути і частково посприяє певній розрядці. Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на грані фолу", блефує, бо чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.

Читайте також: Росія не хоче воювати: політолог прокоментував переговори між РФ та НАТО

Бондаренко вважає, що напередодні засідання комісії президент РФ Володимир Путін підвищує градус ситуації.

"США головним конкурентом і ворогом вважають Китай, а Росію вони розглядають як певний елемент можливого посилення Китаю. А Путін напередодні зустрічі посилає сигнали: наприклад, збільшив вдвічі поставки газу до Китаю із тих же джерел, з яких постачається блаките паливо в Європу, вже заявив про зустріч із Сі Цзіньпіном", - зазначив політолог.

На думку Бондаренка, лідер Кремля здійснює такі кроки для того, аби вийти із переговорів із мінімальними преференціями.

"Йдеться про те, що РФ чудово розуміє, які є ставки і починає піднімати планку у переговорах із США. Бо виставивши певну планку, вона зможе отримати, можливо, мінімальні преференції та вийти з плюсами із цих переговорів", - наголосив експерт.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.