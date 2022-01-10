16:13, Сьогодні

"Кожному хочеться поінстаграмити": генерал СБУ про переговори щодо Донбасу "Так для чого Зеленському зустріч із Путіним?"

Переговори між Вашингтоном та Москвою щодо ситуації на Донбасі були корисними для України, але нічим не допомогли. Про це в ефірі "Ток-шоу Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" сказав екскерівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк.

"США вже давно приєднані (до переговорів, - ред.) неофіційно. Коли захотіли – підключилися, захотіли - відійшли. Ці польоти до Москви через Київ, у Київ через Москву - підформат такий собі. Він мав значення, але нічим не допоміг. Було очевидно, що цей процес не йде до миру, абсолютно", - каже він.

Читайте також: Ніхто не запитує думки Росії — експерт про переговори України та Заходу

Також експерт розповів, що думає про наступний раунд переговорів між країнами та можливу зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним:

"Кожному хочеться приєднатися до миротворця, засвітити себе у геополітиці, сфотографуватися, "поінстаграмити". Усі експерти, які підтримують владу, або озвучують якісь наративи з Банкової кажуть: "Потрібно Зеленському зустрітися з Путіним". Так, я підтримую цю ідею. Але які питання вони обговорюватимуть? Путін погоджується зустрітися із Володимиром Зеленським, але відмовляється обговорювати питання Криму. Питання Донбасу - можливо, але після того, як ми поспілкуємося з представниками Донбасу. Так для чого Зеленському зустріч з Путіним? Що обговорювати? розвиток космічної галузі, аграрної"?

Читайте також: "Росія завжди атакуватиме": ексміністр назвав місію Путіна

На думку Вовка, Україні необхідно зосередитися на двосторонніх контактах у переговорах щодо Донбасу і відкинути негативні наративи у бік Росії.