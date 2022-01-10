"Кожному хочеться поінстаграмити": генерал СБУ про переговори щодо Донбасу

"Так для чого Зеленському зустріч із Путіним?"

"Кожному хочеться поінстаграмити": генерал СБУ про переговори щодо Донбасу

Переговори між Вашингтоном та Москвою щодо ситуації на Донбасі були корисними для України, але нічим не допомогли. Про це в ефірі "Ток-шоу Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" сказав екскерівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк.

"США вже давно приєднані (до переговорів, - ред.) неофіційно. Коли захотіли – підключилися, захотіли - відійшли. Ці польоти до Москви через Київ, у Київ через Москву - підформат такий собі. Він мав значення, але нічим не допоміг. Було очевидно, що цей процес не йде до миру, абсолютно", - каже він.

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Також експерт розповів, що думає про наступний раунд переговорів між країнами та можливу зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним: 

"Кожному хочеться приєднатися до миротворця, засвітити себе у геополітиці, сфотографуватися, "поінстаграмити". Усі експерти, які підтримують владу, або озвучують якісь наративи з Банкової кажуть: "Потрібно Зеленському зустрітися з Путіним". Так, я підтримую цю ідею.

Але які питання вони обговорюватимуть? Путін погоджується зустрітися із Володимиром Зеленським, але відмовляється обговорювати питання Криму. Питання Донбасу - можливо, але після того, як ми поспілкуємося з представниками Донбасу. Так для чого Зеленському зустріч з Путіним? Що обговорювати? розвиток космічної галузі, аграрної"?

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На думку Вовка, Україні необхідно зосередитися на двосторонніх контактах у переговорах щодо Донбасу і відкинути негативні наративи у бік Росії. 

"Ми зараз робимо одне: усі негативні наративи, які ображають Росію, спрямовуємо на Схід. Вони ще й образливі для президента. Кулеба (Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ України, у жовтні 2021 року відповів користувачу у Twitter, що президент РФ Володимир Путін вбивця) назвав його вбивцею. Після цього ми хочемо зустрічі? Я за зустріч, але після того, як ми зробимо кроки, які від нас вимагають".  

Джерело Україна 24 Теги Донбас Війна на Донбасі Росія США перемовини Україна Василь Вовк